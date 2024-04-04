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شرطة أبوظبي تقبض على شخص في قضية خيانة للأمانة

شرطة أبوظبي تقبض على شخص في قضية خيانة للأمانة
4 ابريل 2024 22:21

نجحت مديرية شرطة العاصمة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي في القبض على موظف من الجنسية الآسيوية لخيانته الأمانة باختلاس وسرقة 600 ألف درهم من إحدى المؤسسات التجارية في أبوظبي.
وحول تفاصيل الواقعة، أوضحت أن مركز شرطة الخالدية بمديرية شرطة العاصمة في أبوظبي، تلقى بلاغاً من المؤسسة التجارية في أبوظبي، يفيد بتعرض المؤسسة التجارية إلى السرقة والاختلاس من قبل أحد الموظفين، وعلى الفور قامت دوريات البحث الجنائي بمركز شرطة الخالدية بجمع المعلومات والتي أسفرت عن إلقاء القبض عليه في وقت قياسي وتجري متابعة سير التحقيقات وإحالة المتهم للنيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية.
من جانبها، قدمت المؤسسة التجارية الشكر إلى القيادة العامة لشرطة أبوظبي على سرعة الاستجابة للبلاغ، وعبرت عن سعادتها بإلقاء القبض على المتهم في وقت قياسي.
ودعت شرطة أبوظبي أصحاب المؤسسات التجارية إلى اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير الوقائية من الجريمة بما يعزز سرعة ضبط الجناة والمشتبه فيهم، مؤكدة أن أجهزة الشرطة تواصل مجهوداتها لتوفير أقصى درجات الأمن والأمان، ضماناً لسلامة الجمهور وحفاظاً على الممتلكات، وفقاً لاستراتيجيتها في استدامة الأمن والأمان وتعزيز الوقاية من الجريمة

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