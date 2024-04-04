«كهرباء الشارقة» توصل التيار الكهربائي لـ 36 خيمة رمضانية

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه غاز الشارقة، توصيل التيار الكهربائي مؤقتاً لـ 36 خيمة رمضانية في المنطقة الشرقية بمدينتي كلباء وخورفكان، في مختلف المناطق، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية، وجمعية الشارقة الخيرية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجهات أخرى.

وأكد المهندس سعود عبد العزيز، مدير إدارة خورفكان، أنه تم توصيل التيار الكهربائي بمدينة خورفكان لـ 14 خيمة تابعة لجمعية الشارقة الخيرية، وخيمة واحدة تابعة لجمعية الهلال الأحمر، وخيمة خاصة بالأفراد، وذلك ضمن جهود مشتركة تعكس روح التكاتف والتكافل الاجتماعي، وبالتنسيق والتعاون مع الجهات كافة، لتقديم أفضل الخدمات واتباع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة مرتادي هذه الخيم.

وأوضح المهندس يوسف محمد عبدالله الحمادي، مدير إدارة كلباء بالإنابة، أنه تم توصيل التيار الكهربائي مؤقتاً في مدينة كلباء لـ 14 خيمة تابعة لجمعية الشارقة الخيرية، وخيمتين تابعتين لجمعية الهلال الأحمر الإماراتي، بالإضافة إلى 4 خيام خاصة بالأفراد، وذلك ضمن جهود الهيئة لتلبية طلبات توصيل التيار الكهربائي للخيم الرمضانية في جميع مناطق إمارة الشارقة، بهدف تعزيز العمل الخيري وتنفيذ المبادرات المجتمعية والإنسانية، وتم توصيل التيار الكهربائي، وفق أفضل المعايير والاشتراطات التي تضمن الحفاظ على سلامة الجميع.