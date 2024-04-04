حملات على المنشآت غير الغذائية والأنشطة الصحية في العين

إيهاب الرفاعي (العين)

كثفت بلدية مدينة العين استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تكثيف جهودها التفتيشية والرقابية على المنشآت غير الغذائية والأنشطة الصحية من خلال قيام الأقسام والوحدات الداخلية بإدارة الصحة العامة بمتابعة العمليات التشغيلية وتجهيز وإعداد البرامج ووضع الخطط الاستباقية وتحضير فرق العمل وتوزيع المهام والمواقع للتأكد من كفاءة تقديم الخدمات المطلوبة لجمهور مدينة العين، وأفراد المجتمع بجودة وتميز، مع ضمان استمرارية الخدمات والأعمال خلال الفترات الصباحية والمسائية استقبالاً لعيد الفطر.

وتضمنت جهود الصحة العامة في الأنشطة التجارية غير الغذائية، تفعيل العمل في قسم الأنشطة الصحية على فترتين صباحية ومسائية للزيارات الميدانية والرد على الاستفسارات والشكاوى، بالإضافة إلى فرق عمل تفتيشية على مستوى مدينة العين لعمل زيارات دورية على المنشآت غير الغذائية، وتقسيم مدينة العين إلى قطاع شمالي وجنوبي، وتوزيع المفتشين على فترتين صباحية ومسائية.

كما تضمنت الاستعدادات، التأكد من تطبيق الاشتراطات التخصصية في مصابغ الملابس والتأكد من استخدام المنظفات المعتمدة في غسيل الملابس وتغليفها، ومتابعة فريق التثقيف الصحي في عملية إغلاق جميع الإجراءات قبل تحويلها لمخالفة مع العملاء، وتكثيف الزيارات على مراكز التجميل الرجالية والنسائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات العامة والتخصصية، والتأكد من جاهزية مناطق ألعاب التسالي أيام عيد الفطر المبارك.



زيارات دورية

كما يتم تنظيم زيارات دورية على ورش الإصلاح والتأكد من ارتداء الزي الموحد وتطبيق الاشتراطات التخصصية للورش لسلامة العاملين والعملاء، وإعادة توزيع العمل في سوق البوادي من خلال للعمل طوال أيام الأسبوع للمحافظة على مظهر السوق ومتابعة البيع والشراء في الأعلاف والحيوانات.



عمال النظافة

حددت البلدية الجهود المبذولة فيما يخص السوق «الشبرة»، حيث ستعمل إدارة الصحة العامة على تخصيص مشرفين لمتابعة أعمال النظافة في شبرة السمك والخضار واللحوم خلال شهر رمضان المبارك، وسيتم العمل على زيادة كوادر عمال النظافة مع كامل مستلزمات ومعدات الوقاية للقيام بأعمال النظافة وغسيل سوق السمك والخضار مع أعمال الكنس والتلقيط وغسيل المصارف، ومتابعة أعمال مكافحة الحشرات والقوارض بالتنسيق مع شركة تدوير، وذلك لضمان وتأكيد إجراءات النظافة والحفاظ على الصحة العامة.

ستقوم إدارة الصحة العامة ببلدية مدينة العين بتنفيذ حملات نظافة استباقية لتنظيف «شبرة» السمك والخضار واللحوم بمدينة العين لضمان النظافة الإضافية وبشكل دوري خلال الفترة القادمة للتأكد من نظافة جميع المواقع والزوايا والأجزاء التي يصعب الوصول إليها بالسوق حفاظاً على صحة وسلامة جمهور مدينة العين، وضمان جاهزية «الشبرة» لاستقبال الجمهور خلال فترة شهر رمضان المبارك، كما سيتم استقبال جميع الشكاوى والملاحظات الخاصة بـ «شبرة» السمك والخضار عن طريق مركز اتصال حكومة أبوظبي.