شرطة أبوظبي تعزز الوعي بالسلامة المرورية للعائلات

أبوظبي (الاتحاد)

عززت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي ثقافة السلامة المرورية للعائلات وزوار المراكز التجارية، ضمن مبادرة نفذتها في مركز البوادي مول التجاري بمدينة العين، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تعزيز التوعية للمجتمع بأرقى المعايير، وتحقيق تطلعاتها في الحد من الحوادث.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، اهتمام المديرية بتعزيز الوعي لدى شرائح المجتمع كافة بالسلامة المرورية، والالتزام بقوانين وأنظمة المرور، للحد من الحوادث المرورية، حاثاً أولياء الأمور على الالتزام بقواعد السير والمرور للحفاظ على سلامتهم وسلامة أطفالهم.

وعرض فرع التوعية والتثقيف المروري بمدينة العين أفلام التوعية المرورية الرقمية، ونظم مسابقات للأطفال والكبار حول موضوعات التوعية المرورية، إلى جانب عقد ورش التوعية عن طريق الشاشات الذكية، وتعريف الزوار بأهداف دورية الطفل، وتخللها توزيع الهدايا على أولياء الأمور والأطفال والمشاركين.