«إسعاف دبي» تنقذ حياة 235 ألف مصاب في 2023

دبي (الاتحاد)

كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن مساهمتها في إنقاذ حياة 90 إنساناً توقفت قلوبهم، خلال العام 2023، كما ساهمت في تحقيق الاستجابة لإنقاذ وإسعاف 235 ألفاً و394 إنساناً، خلال العام 2023، وحققت زمن استجابة قياسياً للبلاغات، بمتوسط 7.5 دقيقة، وبنسبة تحسين بلغت 13% مقارنة بالعام 2022.

وتعكس هذه الإنجازات الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الصحي، وتمكينه من تقديم أفضل الخدمات الصحية، وتطوير بنيته التحتية، بما يواكب مكانة دبي في هذا المجال، ويلبي تطلعات المجتمع، ويعزز جودة الحياة في الإمارة.

وقال عوض صغير الكتبي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إنه بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، تمكنت المؤسسة من توفير نموذج عالمي لمنظومة الإسعاف، والطب الطارئ، بما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي نموذجاً عالمياً في تقدم الخدمات الصحية، بما فيها قطاع الطب الطارئ من خلال رفده بالكوادر والكفاءات المؤهلة، وتطوير وتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمرضى ما قبل المستشفى، وكذلك تقديم خدمات نوعية عالية الجودة تضمن سعادة المتعاملين، وتسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي المجتمعية 2033.

وأضاف أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومن خلال مشاريعها الاستراتيجية لتطوير منظومة العمل الإسعافي في إمارة دبي، تمكنت خلال العام الماضي 2023، من تحقيق أرقام قياسية في تقديم خدماتها لأفراد المجتمع، حيث تلقت 205,200 بلاغ لحالات متنوعة، بين البسيطة والمتوسطة والحرجة، وقدم طاقمها الإسعافي الرعاية الصحية لـ 235,394 في العام نفسه منها نقل 69647 حالة طارئة، و26816 حالة غير طارئة للمستشفيات الحكومية والخاصة وتقديم الرعاية الصحية لبقية الحالات في موقع البلاغ، محققة من خلالها إنقاذ حياة 90 إنساناً توقفت قلوبهم، وبنسبة زيادة 21% عن العام السابق لحالات إنعاش القلب وإنقاذ الحياة.