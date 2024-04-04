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إطلاق دليل الصحة والسلامة المهنية والبيئة في حكومة دبي

إطلاق دليل الصحة والسلامة المهنية والبيئة في حكومة دبي
5 ابريل 2024 02:32

دبي (الاتحاد)

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أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن إطلاق «دليل الصحّة والسلامة المهنيّة والبيئة في حكومة دبي»، وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الداعمة للسعادة وجودة الحياة والصحّة والسلامة المهنيّة والبيئة في مكان العمل في مختلف المجالات التي تخدم الإنسان أينما وُجد.
ويسهم «دليل الصحّة والسلامة المهنيّة والبيئة في حكومة دبي»، الذي أعدّته الدائرة بموجب «قانون إدارة الموارد البشريّة لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018»، وتشريعات الموارد البشرية العسكرية في إمارة دبي، في إرساء ثقافة إدارة مخاطر الصحة والسلامة المهنية والبيئة، ويشجع الدوائر على خلق بيئة عمل آمنة وصحية ومراعية للشروط والمعايير ذات الصلة بهدف ضمان الجاهزية لمواجهة المخاطر ذات الصلة ومعالجتها أو الحدّ منها.
وأكّد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أهمية هذا الدليل الذي يعكس نهج دولة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة الداعمة للسعادة وجودة الحياة والصحّة والسلامة المهنيّة والبيئة في مكان العمل في مختلف المجالات التي تخدم الإنسان أينما وُجد.
ويؤكد الدليل على أن نجاح إدارة الصحة والسلامة المهنية والبيئة يعتمد بشكل كبير على التزام الإدارة العليا، ووجود ثقافة داعمة تعزز الثقة بين الموظفين وتوفر فرصاً للتعلم والتطوير التخصّصي في مجال الصحة والسلامة المهنية والبيئة.

السلامة المهنية
الإمارات
دبي
حكومة دبي
دائرة الموارد البشرية
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