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علوم الدار

«رحلات استدامة» لتعزيز الوعي المجتمعي

دراجات هوائية مجانية وهدايا صديقة للبيئة للمشاركين (من المصدر)
5 ابريل 2024 02:32

دبي (الاتحاد)

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نظمت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة جولة جديدة لحملة «رحلات الاستدامة»، التي تم إطلاقها العام الماضي، ضمن المبادرات الداعمة لتوجهات «عام الاستدامة»، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحت شعار «اليوم للغد»، وفي إطار جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز الوعي المجتمعي بالاستدامة وأهمية تحقيقها، ودعم إنجازات ونجاحات الدولة في الأهداف الـ17 العالمية لضمان ازدهار وجودة حياة المجتمع.
وأطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة هذا العام حملة جديدة من «رحلات الاستدامة»، بالشراكة مع «فرجان دبي» و«كريم بايك» و«كارفور»، في ممشى الخوانيج بدبي، وشارك فيها ممثلو «كريم بايك» و«كارفور» وأعضاء اللجنة الوطنية، وعدد من أفراد مجتمع دولة الإمارات، ووفر «كريم بايك» دراجات هوائية مجانية للمشاركين، فيما قدم «كارفور» هدايا صديقة للبيئة.
وقال عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: «تجسد الحملة نهج حكومة دولة الإمارات في تحفيز أفراد المجتمع لتبني أسلوب حياة مستدام، يسهم في بناء عالم أفضل للأجيال القادمة. وتسعى اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لبناء شراكات فعالة طويلة الأمد مع المؤسسات المجتمعية التطوعية العاملة في الدولة لدفع عجلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارات والعالم».
من جهتها، عبرت علياء الشملان، المُؤسّسة والمديرة العامة لمؤسسة «فرجان دبي»، عن اعتزاز المؤسسة بالمشاركة في حملة «رحلات الاستدامة»، مؤكدة حرص فرجان دبي ومنذ تدشينها عام 2021، على المساهمة الفاعلة وتعزيز التواصل الإنساني والاجتماعي بين أفراد مجتمع دولة الإمارات في المبادرات الداعمة للاستدامة.
وقال سامي أمين، مدير أول لعمليات كريم بايك: «يسرنا المساهمة في مبادرات عام الاستدامة وتعزيز تجربة الجمهور في (رحلات الاستدامة)، من خلال توفير دراجات هوائية مجانية من (كريم) التي أسهمت منذ إطلاقها في فبراير 2020 في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 3750 طناً، أي ما يعادل انبعاثات 1051 مركبة على مدار العام، ما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالأخص الهدف السابع والذي يضمن الوصول إلى الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة».
وقال بيرناردو بيرلويرو، الرئيس التنفيذي للعمليات في دول مجلس التعاون الخليجي لدى شركة «ماجد الفطيم للتجزئة»: «يسعدنا أن نتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لزيادة الوعي لدى مجتمعنا الإماراتي، حيث نسعى دائماً في ماجد الفطيم إلى المساهمة في الفعاليات التي تتوافق مع استراتيجياتنا في مجال الاستدامة، والتي تهدف إلى تحقيق المحصلة الإيجابية في الماء والكربون بحلول عام 2040».

اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة
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