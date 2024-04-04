سفارة الإمارات في سيؤول تستضيف إفطاراً رمضانياً

سيؤول (وام)

استضاف عبدالله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا، إفطاراً رمضانياً تحت عنوان «التسامح» في مقر إقامة السفير في العاصمة الكورية سيؤول، احتفاء بقيم الحوار والتفاهم والتعايش وتعزيزها.

حضر المناسبة، التي تهدف إلى ترسيخ قيم التعايش السلمي والتفاهم المشترك والتسامح، عدد من المسؤولين الكوريين البارزين مثل تشانج مو كيم، الأمين العام للمجتمع الكوري العربي، وضيوف من أديان عدة، ومسؤولين من المجالين الأكاديمي والإعلامي، وعدد من الشخصيات العامة والمؤثرين. وألقى السفير النعيمي كلمة ترحيبية قال فيها: «في دولة الإمارات نحتفل بشهر رمضان من خلال كسر حواجز العرق واللون والجنسية. وهنا، بين الثقافات واللغات والتقاليد المتنوعة نتبنى قيمة التسامح التي تميز أمتنا». وقبل بدء الإفطار، عرض على الحضور مقطع فيديو حول التسامح باعتباره من الركائز والقيم المتجذرة بين أبناء دولة الإمارات. كما أتيح للحضور فرصة معايشة الأجواء والتقاليد الإماراتية، والاطلاع على تجربة التنمية والازدهار في الإمارات.