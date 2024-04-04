بلدية الشارقة تكثف جهودها التفتيشية استعداداً لعيد الفطر

الشارقة (وام)

أعلنت بلدية مدينة الشارقة، تخصيص 43 فريقاً لأداء الدور الرقابي ورصد مشوّهات المظهر العام خلال عيد الفطر ضمن استعداداتها لاستقبال العيد في كل مناطق مدينة الشارقة، ولتوفير بيئة خالية من السلوكيات السلبية التي تؤثر سلباً على المظهر العام وعلى راحة السكان. كما وضعت البلدية الخطط اللازمة والاستباقية للتعامل مع بلاغات وملاحظات الجمهور والرد على استفساراتهم.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن فرق العمل التي خصصتها البلدية تشمل مختلف مجالات العمل البلدي لتنفيذ مختلف المهام التي تقوم بها البلدية، حيث ستتولى بعض الفرق متابعة المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بالمعايير والضوابط الصحية، خاصة في ظل ما تشهده من إقبال لافت خلال العيد كالمطاعم والمخابز ومحال بيع الحلويات والمكسرات وغيرها، فضلاً عن متابعة صالونات الحلاقة ومراكز التجميل التي تحظى هي الأخرى بإقبال كبير. وستقوم الفرق التفتيشية، بمتابعة المنشآت بصورة مكثفة على مدار الساعة، بهدف تعزيز الصحة العامة في الإمارة، والمحافظة على سلامة الجمهور، والتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة الملزمة بها هذه المنشآت، واستيفاء كل المعايير المنظمة لسير العمل.

وأوضح الطنيجي أن فرق الرقابة والتفتيش ستكثف جهودها لرصد السلوكيات السلبية ومشوّهات المظهر العام، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق التجاوزات. وأشار إلى أن الجولات التفتيشية تشمل منافذ البيع المختلفة، للتأكد من عدم بيع وترويج الألعاب النارية كذلك لما تشكله من خطر على الفرد والمجتمع.