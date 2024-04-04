الجمعة 5 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية الشارقة تكثف جهودها التفتيشية استعداداً لعيد الفطر

بلدية الشارقة تكثف جهودها التفتيشية استعداداً لعيد الفطر
5 ابريل 2024 02:32

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
«تأمين الفعاليات»: جاهزية شاملة لعيد الفطر السعيد في دبي
أبوظبي تستضيف بطولتي جولة التحدي العالمية للجولف

أعلنت بلدية مدينة الشارقة، تخصيص 43 فريقاً لأداء الدور الرقابي ورصد مشوّهات المظهر العام خلال عيد الفطر ضمن استعداداتها لاستقبال العيد في كل مناطق مدينة الشارقة، ولتوفير بيئة خالية من السلوكيات السلبية التي تؤثر سلباً على المظهر العام وعلى راحة السكان. كما وضعت البلدية الخطط اللازمة والاستباقية للتعامل مع بلاغات وملاحظات الجمهور والرد على استفساراتهم.
وأكد عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن فرق العمل التي خصصتها البلدية تشمل مختلف مجالات العمل البلدي لتنفيذ مختلف المهام التي تقوم بها البلدية، حيث ستتولى بعض الفرق متابعة المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بالمعايير والضوابط الصحية، خاصة في ظل ما تشهده من إقبال لافت خلال العيد كالمطاعم والمخابز ومحال بيع الحلويات والمكسرات وغيرها، فضلاً عن متابعة صالونات الحلاقة ومراكز التجميل التي تحظى هي الأخرى بإقبال كبير. وستقوم الفرق التفتيشية، بمتابعة المنشآت بصورة مكثفة على مدار الساعة، بهدف تعزيز الصحة العامة في الإمارة، والمحافظة على سلامة الجمهور، والتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة الملزمة بها هذه المنشآت، واستيفاء كل المعايير المنظمة لسير العمل.
وأوضح الطنيجي أن فرق الرقابة والتفتيش ستكثف جهودها لرصد السلوكيات السلبية ومشوّهات المظهر العام، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق التجاوزات. وأشار إلى أن الجولات التفتيشية تشمل منافذ البيع المختلفة، للتأكد من عدم بيع وترويج الألعاب النارية كذلك لما تشكله من خطر على الفرد والمجتمع.

الإمارات
بلدية الشارقة
الشارقة
عيد الفطر
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
3 ابريل 2024
«تأمين الفعاليات»: جاهزية شاملة لعيد الفطر السعيد في دبي
علوم الدار
«تأمين الفعاليات»: جاهزية شاملة لعيد الفطر السعيد في دبي
اليوم 13:01
شرطة أبوظبي تكرم متطوعاً لجهوده في تدوير مواد مبادرة "أطعم تؤجر"
علوم الدار
شرطة أبوظبي تكرم متطوعاً لجهوده في تدوير مواد مبادرة "أطعم تؤجر"
اليوم 12:54
تعثر استضافة السعودية مباراتي الأهلي والزمالك
الرياضة
تعثر استضافة السعودية مباراتي الأهلي والزمالك
اليوم 12:48
أبوظبي تستضيف بطولتي جولة التحدي العالمية للجولف
الرياضة
أبوظبي تستضيف بطولتي جولة التحدي العالمية للجولف
اليوم 12:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©