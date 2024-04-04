الجمعة 5 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«حميد الخيرية» توزع المير الرمضاني على 2000 أسرة في عجمان

«حميد الخيرية» توزع المير الرمضاني على 2000 أسرة في عجمان
5 ابريل 2024 02:32

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
أبوظبي تستضيف بطولتي جولة التحدي العالمية للجولف
المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين يقيم إفطاراً لـ 200 أسرة في محافظة المفرق

وزّعت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، بطاقات «المير الرمضاني» لعام 2024، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 2 مليون درهم.
واستهدفت هذه المبادرة الإنسانية 2000 أسرة متعففة، تمّ اختيارها بعناية بعد إجراء بحث اجتماعي شامل، وذلك للتأكد من استحقاقها للدعم.
وستسهم بطاقات «المير الرمضاني»، إلى تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الأسر المستفيدة، وتمكينها من شراء احتياجاتها الأساسية خلال الشهر الفضيل.
وأكد طارق عبدالله العوضي، المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، أن هذه المبادرة تأتي تماشياً مع أهداف المؤسسة، الرامية إلى مساعدة الأسر المتعففة، ومدّ يد العون للمحتاجين، وإدخال البهجة والسرور، إلى قلوب الأسر المتعففة، في هذا الشهر الفضيل.

عجمان
المير الرمضاني
رمضان
الإمارات
شهر رمضان
مؤسسة حميد النعيمي الخيرية
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
3 ابريل 2024
«تأمين الفعاليات»: جاهزية شاملة لعيد الفطر السعيد في دبي
علوم الدار
«تأمين الفعاليات»: جاهزية شاملة لعيد الفطر السعيد في دبي
اليوم 13:01
شرطة أبوظبي تكرم متطوعاً لجهوده في تدوير مواد مبادرة "أطعم تؤجر"
علوم الدار
شرطة أبوظبي تكرم متطوعاً لجهوده في تدوير مواد مبادرة "أطعم تؤجر"
اليوم 12:54
تعثر استضافة السعودية مباراتي الأهلي والزمالك
الرياضة
تعثر استضافة السعودية مباراتي الأهلي والزمالك
اليوم 12:48
أبوظبي تستضيف بطولتي جولة التحدي العالمية للجولف
الرياضة
أبوظبي تستضيف بطولتي جولة التحدي العالمية للجولف
اليوم 12:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©