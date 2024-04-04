«حميد الخيرية» توزع المير الرمضاني على 2000 أسرة في عجمان

عجمان (وام)

وزّعت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، بطاقات «المير الرمضاني» لعام 2024، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 2 مليون درهم.

واستهدفت هذه المبادرة الإنسانية 2000 أسرة متعففة، تمّ اختيارها بعناية بعد إجراء بحث اجتماعي شامل، وذلك للتأكد من استحقاقها للدعم.

وستسهم بطاقات «المير الرمضاني»، إلى تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الأسر المستفيدة، وتمكينها من شراء احتياجاتها الأساسية خلال الشهر الفضيل.

وأكد طارق عبدالله العوضي، المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، أن هذه المبادرة تأتي تماشياً مع أهداف المؤسسة، الرامية إلى مساعدة الأسر المتعففة، ومدّ يد العون للمحتاجين، وإدخال البهجة والسرور، إلى قلوب الأسر المتعففة، في هذا الشهر الفضيل.