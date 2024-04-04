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علوم الدار

«أبوظبي للزراعة» تعزز جهودها الرقابية والتوعوية استعداداً لعيد الفطر

تشمل الحملة جميع المنشآت ضمن السلسلة الغذائية (وام)
5 ابريل 2024 02:33

أبوظبي (وام)

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تنفذ هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حملة تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، استعداداً لعيد الفطر السعيد. وتهدف الحملة، إلى التأكد من التزام المنشآت الغذائية بأعلى معايير الصحة والسلامة الغذائية، وضمان سلامة الغذاء للمستهلكين خلال فترة العيد.
وتشمل الحملة التفتيشية، التي تستمر حتى 10 أبريل الجاري، جميع المنشآت الغذائية ضمن السلسلة الغذائية، وتركز بشكل خاص على المنشآت الغذائية التي تشهد إقبالاً متزايداً من المستهلكين خلال فترة العيد للتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة الغذائية في تلك المنشآت، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مستوى السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتحقيق رفاهية وسلامة المجتمع.
وتركز الحملة، على رصد الممارسات الخاطئة وتصحيحها، والتأكد من تطبيق أفضل الممارسات أثناء عمليات التحضير والإعداد والتخزين والعرض ونقل الغذاء لمنع تلوث المنتجات الغذائية.
وتصاحب الحملة التفتيشية، حملة توعوية تركز على الحد من هدر الطعام وتأثيراته الضارة اقتصادياً وبيئياً، من خلال تقديم مجموعة من النصائح والإرشادات لجمهور المستهلكين حول أهمية الحفاظ على الطعام، والتشجيع على الاستخدام الأمثل للأغذية.
وتعتبر الحملة التفتيشية بمناسبة عيد الفطر المبارك، جزءاً من حملة أكبر بدأتها الهيئة قبل شهر رمضان المبارك بنحو أسبوع، حيث زارت فرق التفتيش التابعة للهيئة نحو 1040 منشأة غذائية للتحقق من التزامها باشتراطات السلامة الغذائية، وضمان إنفاذ التشريعات ورفع المستوى الصحي للمنشآت الغذائية، والحفاظ على صحة المجتمع.

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
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