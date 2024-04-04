«طرق دبي» تطلق مبادرات عيد الفطر

دبي (وام)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، تنفيذ مبادرات عيد الفطر المبارك، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، ومركز راشد لأصحاب الهمم، ومؤسسة الاتحاد الخيرية، وشركة «كيوليس إم اتش آي» (مُشَغّل مترو وترام دبي)، وروكسي سينما، بهدف إسعاد فئات الأيتام، وأصحاب الهمم، والطلبة من خلال 3 مبادرات هي «كسوة العيد»، و«تنظيم رحلات ترفيهية»، و«توزيع العيدية». وتأتي مبادرات العيد التي تنظمها الهيئة هذا العام انطلاقاً من حرصها على تعزيز الترابط المجتمعي، ونشر ثقافة التكافل مع فئات الأيتام وأصحاب الهمم، ومشاركتهم بهجة العيد من خلال توزيع «كسوة العيد»، وهي مجموعة من الكنادير والمخاوير التي تعبر عن الهوية الإماراتية وأصالة الزي الوطني. وتنظم هذه المبادرة بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة الاتحاد الخيرية وخياط «دار الحي»، حيث سيتم توزيع مجموعة من ملابس العيد، فقد تم تخصيص مبادرة مميزة لفئة أصحاب الهمم من الفتيات المنتسبات لمركز راشد لأصحاب الهمم. كما تضمنت المبادرات «توزيع العيدية» على طلبة المدارس الخيرية، ليتمكنوا من توفير احتياجاتهم والمشاركة في أنشطة احتفالات العيد.

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات تنفذ سنوياً مبادرات مجتمعية وإنسانية خلال شهر رمضان الفضيل، وتمتد إلى فترة عيد الفطر المبارك، وذلك لتحقيق غايات تعزيز التسامح والتعاون والسمعة المؤسسية، وتشجيع الأفراد على العمل الجماعي.