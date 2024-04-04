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علوم الدار

مؤسسات محمد بن خالد الثقافية تنظم فعالية «بسمة العيد»

خلال تكريم المشاركين المتميزين في البرامج والأنشطة (وام)
5 ابريل 2024 02:32

العين (وام)

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نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، احتفالاً تحت شعار «بسمة العيد»، برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، كرَّم فيه فريق «مبادرة ابتسامة» والشركاء والمساهمين في إنجاح فعالية «يوم زايد للعمل الإنساني»، إلى جانب تكريم المتطوعين والأعضاء الفاعلين بالبرامج والأنشطة.
وتأتي فعالية «بسمة العيد» تعبيراً عن السعادة باستقبال عيد الفطر المبارك ومدى ما يحدثه التكريم من بهجة في النفس البشرية، وتعزيزاً للطاقة الإيجابية لدى العاملين.
واحتفلت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، ممثلة بمكتبة أجيال المستقبل، في ختام موسم «يا زين ربيعنا 20»، الذي انطلقت فعالياته بتاريخ 25 مارس 2024، استكمالاً لبرامج المؤسسات في شهر القراءة الوطني مارس 2024 تعزيزاً ودعماً للاستراتيجية الوطنية للقراءة في دولة الإمارات.
ونفذت المكتبة فعالياتها مع الأعضاء من خلال برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان القرائي عبر قاعات (براعم المعرفة وتاج المعرفة وإمارات المعرفة)، فيما تم خلال حفل اختتام الموسم تكريم الأعضاء المنجزين للبرنامج والمتميزين والمشاركين الملتزمين.
وقامت إدارة المكتبة بتكريم الأمهات اللواتي شاركن في مبادرة «أمي تقرأ لي»، إذ كان لهن الدور البارز في تشجيع الأبناء على الإنجاز المتميز عبر الفيديوهات التي تم تصويرها خلال تنفيذ المبادرة في المنزل.

مؤسسات محمد بن خالد
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