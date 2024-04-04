الجمعة 5 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إفطار جماعي لمنتسبي «الثقة للمعاقين»

جانب من المشاركين في المأدبة (من المصدر)
5 ابريل 2024 02:32

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أبوظبي تستضيف بطولتي جولة التحدي العالمية للجولف
المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين يقيم إفطاراً لـ 200 أسرة في محافظة المفرق

نظّم نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، مأدبة إفطار جماعية لمنتسبي النادي وذويهم، برعاية مصرف الشارقة الإسلامي، وشهدت حضوراً مميزاً من المسؤولين والأعضاء وأولياء الأمور والمتطوعين، في إطار من الفرح والتلاحم الذي يجسد قيم التعاون والتكافل في شهر الرحمة والغفران.
حضر الحفل كل من أحمد سالم المظلوم السويدي، المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين، وحيدر طالب، عضو مجلس إدارة النادي، الأمين العام للاتحاد العالمي للمعاقين، وإسحاق العبيدلي من العلاقات العامة لمصرف الشارقة الإسلامي، ومجموعة من موظفي المصرف، إلى جانب أكثر من 200 عضو من ذوي الإعاقة وأسرهم، وقد امتلأت الأجواء بالبهجة والتفاؤل.

الإمارات
رمضان
إفطار جماعي
شهر رمضان
الإفطار الرمضاني
نادي الثقة للمعاقين
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
3 ابريل 2024
«تأمين الفعاليات»: جاهزية شاملة لعيد الفطر السعيد في دبي
علوم الدار
«تأمين الفعاليات»: جاهزية شاملة لعيد الفطر السعيد في دبي
اليوم 13:01
شرطة أبوظبي تكرم متطوعاً لجهوده في تدوير مواد مبادرة "أطعم تؤجر"
علوم الدار
شرطة أبوظبي تكرم متطوعاً لجهوده في تدوير مواد مبادرة "أطعم تؤجر"
اليوم 12:54
تعثر استضافة السعودية مباراتي الأهلي والزمالك
الرياضة
تعثر استضافة السعودية مباراتي الأهلي والزمالك
اليوم 12:48
أبوظبي تستضيف بطولتي جولة التحدي العالمية للجولف
الرياضة
أبوظبي تستضيف بطولتي جولة التحدي العالمية للجولف
اليوم 12:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©