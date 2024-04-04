إفطار جماعي لمنتسبي «الثقة للمعاقين»

الشارقة (الاتحاد)

نظّم نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، مأدبة إفطار جماعية لمنتسبي النادي وذويهم، برعاية مصرف الشارقة الإسلامي، وشهدت حضوراً مميزاً من المسؤولين والأعضاء وأولياء الأمور والمتطوعين، في إطار من الفرح والتلاحم الذي يجسد قيم التعاون والتكافل في شهر الرحمة والغفران.

حضر الحفل كل من أحمد سالم المظلوم السويدي، المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين، وحيدر طالب، عضو مجلس إدارة النادي، الأمين العام للاتحاد العالمي للمعاقين، وإسحاق العبيدلي من العلاقات العامة لمصرف الشارقة الإسلامي، ومجموعة من موظفي المصرف، إلى جانب أكثر من 200 عضو من ذوي الإعاقة وأسرهم، وقد امتلأت الأجواء بالبهجة والتفاؤل.