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دبي الخيرية تنظم «فرحة يتيم»

دبي الخيرية تنظم «فرحة يتيم»
5 ابريل 2024 02:32

دبي (الاتحاد)

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نظمت جمعية دبي الخيرية، حفلاً للأطفال الأيتام في إطار مبادرتها الرمضانية «فرحة يتيم»، بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وذلك في المقر الرئيسي للجمعية.
حضر الحفل، أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، وحنان أحمد، الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية وإدارة المخاطر في «دو»، وبمشاركة الأطفال الأيتام وأمهاتهم وذويهم وعدد من مسؤولي الجمعية وأعضاء من مجلس «دو» للشباب. وقال أحمد السويدي في كلمته خلال الحفل، إن جمعية دبي الخيرية تولي «الأيتام» اهتماماً خاصاً ورعاية استثنائية منذ نشأتها قبل 44 عاماً، وتكفل الآن 400 يتيم داخل الدولة، و13500 خارجها موزعين في 14 دولة بمستحقات مالية تبلغ 12 مليون درهم هذا العام. وأوضح أن الجمعية لديها مبادرات وأنشطة عديدة تنفذها لرعاية الأيتام المكفولين.

دبي الخيرية
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