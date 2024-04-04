«المالية» تنظم مبادرات مجتمعية لتعزيز التكافل الاجتماعي

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم وزارة المالية سلسلة من المبادرات المجتمعية في إطار حرصها على ترسيخ قيم العطاء في المجتمع، بما ينسجم مع مساعي الوزارة المتواصلة لتمكين الفئات الخاصة والأكثر احتياجاً، وتحسين جودة حياتهم.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «دأبت الإمارات العربية المتحدة على عمل الخير وتسخير كل الجهود الممكنة لجعله ثقافة وأسلوب حياة داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم، ونجحت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في أن ترسخ مكانتها وجهةً عالمية للخير والإنسانية من خلال مبادراتها العابرة للقارات».

وأضاف: «يجسد برنامج المسؤولية المجتمعية لشهر رمضان المبارك قيم العطاء الراسخة في دولة الإمارات، كما يعكس التزام وزارة المالية المتواصل بترسيخ ثقافة العمل الخيري والتطوعي بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز المسؤولية المجتمعية ضمن ممارسات العمل الحكومي والمؤسسي في الدولة، ونؤمن في وزارة المالية بأهمية العمل الخيري والإنساني ودوره في مساندة ودعم الفئات الخاصة كافة في المجتمع، بما يعزز التكافل الاجتماعي وقيم التآخي والتسامح وهي قيم متجذرة في المجتمع الإماراتي».

من جهته، أعرب راشد محمد الخطيبي الكعبي، مدير هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برأس الخيمة، عن تقدير هيئة الهلال الأحمر لمبادرات وزارة المالية الإنسانية والتنموية ودعمها المتواصل لبرامج الهيئة. وقال: «يعكس التعاون القائم بين الهلال الأحمر ووزارة المالية متانة الشراكة المجتمعية العميقة القائمة بيننا، وحرصنا على دعم استراتيجية الدولة الهادفة إلى تنمية المسؤولية المجتمعية بين المؤسسات الحكومية وفئات المجتمع. وندرك الأهمية التي توليها وزارة المالية للعمل الخيري والإنساني، سواء في شهر رمضان المبارك أو طيلة أيام العام، وهذا نهج نلمسه من خلال تعاوننا مع وزارة المالية التي لا تألو جهداً لمساندة جميع الفئات الخاصة في المجتمع».

وفي إطار برنامج المسؤولية المجتمعية لشهر رمضان المبارك، وانطلاقاً من حرصها على إحياء يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان، وذلك تخليداً لذكرى رحيل الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نظمت وزارة المالية عدداً من المبادرات بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وهيئة تنمية المجتمع بدبي، والتي تضمنت مبادرة إفطار صائم، والتي تهدف إلى توزيع وجبات الإفطار على 1000 صائم.

كذلك، نظمت وزارة المالية مبادرة «المير الرمضاني» التي استهدفت 50 أسرة متعفّفة وتحقيق المشاركة الفاعلة من باب المسؤولية المجتمعية تجاه الأفراد والمجتمع، وذلك بهدف تحفيز قيم العطاء المستدامة بين الفئات كافة والشرائح المجتمعية، وتعكس هذه المبادرة حرص وزارة المالية على تقديم مختلف أشكال الدعم والعون والمساندة للأسر المتعففة.

وقامت وزارة المالية بتنظيم مبادرة «عيديتكم علينا»، التي تهدف إلى توزيع كسوة العيد على 100 طفل من الأيتام وأسرهم المتعففة، حرصاً منها على توفير احتياجاتهم قبل حلول عيد الفطر المبارك بوقت كاف، وذلك لرسم البسمة على وجوههم وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم، بما يساهم في تعزيز التقارب والتلاحم المجتمعي مع هذه الفئة التي تحظى باهتمام كبير في المجتمع.