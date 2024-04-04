«أصدقاء مرضى السرطان» توزع المير الرمضاني وكسوة العيد

الشارقة (الاتحاد)

تواصل «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، التزامها بدعم مرضى السرطان وعائلاتهم، وإدخال الفرح والسعادة إلى قلوبهم، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، ضمن رؤيتها الرامية للقضاء على التداعيات والتأثيرات السلبية لمرض السرطان على حياة الأفراد، حيث تجسد مبادرات الجمعية وأنشطتها، خلال الشهر الفضيل، التزامها بتقديم الرعاية الشاملة والدعم الكامل للمرضى وعائلاتهم.



المير الرمضاني

وفي إطار عاداتها في كل رمضان، نظمت «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، عملية توزيع المير الرمضاني من صناديق الطعام على مرضى السرطان والناجين، وفي هذا العام، وبالتعاون مع «مركز إسعاد»، و«بنك الإمارات للطعام» اللذين تبرعا بـ400 صندوق طعام، وزعت الجمعية المير الرمضاني من خلال «مجلس ضاحية واسط» وبتسهيل كل من «مركز الشارقة للعمل التطوعي»، و«دائرة شؤون الضواحي في الشارقة».



كسوة العيد

وفي مبادرة مؤثرة، نظمت «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» زيارة عدد من الأطفال المصابين بالسرطان إلى «دبي أوتليت مول» و8 متاجر أخرى لشراء كسوة العيد من الملابس التي تسعدهم، حيث استهدفت الجمعية 14 طفلاً ويافعاً من الفئة العمرية 3 - 18 عاماً، ولضمان تقديم تجربة ممتعة، وفرت «مراكز أطفال الشارقة» النقل، في حين حرص فريق عمل «مركز الشارقة للعمل التطوعي» على تقديم التنسيق والدعم خلال الحدث.



إفطار جماعي

نظمت «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» حفل إفطار جماعي لعدد من مرضى السرطان والناجين، في هذا العام، بفضل التبرعات الكريمة لمجتمع الجمعية، حيث مكن هذا الدعم الكبير الجمعية من استضافة حفل إفطار رمضاني لـ200 مريض وناجٍ وعائلاتهم في «منتجع وسبا شيراتون الشارقة بيتش»، موفرة للأفراد المصابين بالسرطان منصة للقاء والتواصل، ومشاركة وجبة إفطار رمضاني، وتقديم الدعم المتبادل.