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علوم الدار

«الشـارقة الخيرية» توزع 35 ألف وجبة «إفطار جوال»

خلال توزيع وجبات الإفطار (وام)
5 ابريل 2024 02:32

الشارقة (وام)

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وزعت جمعية الشارقة الخيرية، 35 ألف وجبة إفطار في الميادين والأماكن العامة في 5 دول، ضمن مبادرة الإفطار الجوال، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومكاتب الجمعية الإقليمية.
وقال محمد عبد الرحمن آل علي، مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي، إن الجمعية تحرص على تنفيذ مشروع «الإفطار الجوال» من خلال إقامة موائد إفطار في القرى التي نُفِّذَت مشاريع الجمعية فيها.
ولفت إلى أن الجمعية، تمكنت من توزيع 35 ألف وجبة إفطار جوال بواقع 8000 وجبة في كل من زيمبابوي وبنجلاديش وإثيوبيا ومصر وأنجولا، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في توفير الوجبات الجاهزة للصائمين.
ونوه بأن مشروع إفطار صائم لا يقتصر على وجبات الإفطار الجوال فحسب، بل توزع الجمعية ما يزيد على 250 ألف وجبة إفطار صائم طوال شهر رمضان المبارك في أكثر من 43 دولة حول العالم.

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