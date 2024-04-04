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مذكرة تفاهم بين «صندوق الزكاة» و«تريندز»

محمد العلي وسليمان البلوشي خلال توقيع المذكرة (من المصدر)
5 ابريل 2024 02:32

أبوظبي (الاتحاد)

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وقع صندوق الزكاة مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بهدف تأطير سبل الشراكة والتعاون البحثي، والتنسيق في المجالات العلمية والبحثية والدراسات الإنسانية والاجتماعية، بما يحقق أهدافهما المشتركة واستراتيجيتهما في دعم البحث العلمي الرصين وتوسيع قاعدته وتنويع مصادره وتوظيفه لخدمة المجتمع في الدولة.
وقع المذكرة كل من الدكتور محمد سليمان البلوشي، أمين عام صندوق الزكاة بالإنابة، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز.
وتهدف المذكرة لتطوير برامج التوعية بأهمية العمل الإنساني الخيري، وتنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات المشتركة.
وأكد الدكتور البلوشي أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن استراتيجية صندوق الزكاة الرامية إلى عقد شراكات استراتيجية عالمية تنطلق من رؤية الصندوق في العالمية والاستباقية في فريضة الزكاة لترسيخ القيم الإنسانية المجتمعية، وبما يتوافق مع سعيه الحثيث لبناء شراكات تعمل على خدمة فريضة الزكاة برؤية مستقبلية.
من جانبه، أشار الدكتور العلي إلى أن توقيع المذكرة مع صندوق الزكاة يأتي في إطار حرص «تريندز» على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات، بما يحقق رؤيته البحثية العالمية، منوهاً بدور مراكز الفكر والبحث العلمي في خدمة المجتمع والقضايا ذات الصلة بالعمل الإنساني، ومنها العمل الخيري والزكوي.

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