سارة الأميري: مكرمة رئيس الدولة بدفع مستحقات الطلبة المقيمين مبادرة لصناعة المستقبل

دبي (الاتحاد)

تقدمت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على مبادرته الكريمة بتغطية المستحقات المالية المتبقية على الطلبة المقيمين المسجلين في المدارس الحكومية، والتي بلغت 155 مليون درهم.

وبيّنت معاليها أن مبادرة سموه هي تجسيد لاهتمامه الكبير بقطاع التعليم، وإيمانه بضرورة رفد الأجيال المقبلة بأدوات تقدمها لتكون قادرة على صناعة المستقبل، وترك بصمة لها نحو التطور والتقدم والتصدر على المستوى العالمي.