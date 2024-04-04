«عطايا» تطلق مبادرة جديدة لتعزيز الرعاية الصحية «لبراعم الهلال» من الأيتام

أبوظبي (وام)

أطلقت «عطايا»، مبادرة إنسانية جديدة لتعزيز الرعاية الصحية لبراعم الهلال الأحمر، تتضمن توفير خدمات علاج الفم والأسنان للأيتام، بالتعاون مع الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت مجموعة «بيورهيلث»، وذلك ضمن مبادرات عطايا النوعية والإنسانية في شهر رمضان المبارك.

وحرصت مبادرة عطايا على توفير هذه الخدمات الصحية المهمة للأيتام داخل الدولة، والذين لا يمتلكون تأميناً صحياً يغطي هذه الخدمة العلاجية عالية التكاليف، استشعاراً منها بأهمية صحة الفم والأسنان بالنسبة للأطفال، وحرصاً منها على توفير خدمات الرعاية الشاملة للأيتام الذين تكفلهم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مستوى الدولة.

وقالت هند المحيربي، مديرة «عطايا»، إن هذه المبادرة النوعية تضاف إلى سجل مبادرات عطايا في مجال تعزيز صحة الأطفال، والتي كانت آخرها مبادرة صندوق «نهر الحياة»، لتوفير الرعاية الصحية للأطفال الذين يعانون أمراضاً مستعصية في العديد من الدول، خاصة الذين تتطلب أوضاعهم تدخلات جراحية دقيقة، مشيرة إلى أن المبادرة من شأنها رسم الفرحة والبسمة على وجوه الأيتام، وإدخال السرور عليهم، وعلى ذويهم مع تباشير قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأضافت «من هذا المنطلق، جاء التعاون مع مجموعة (بيورهيلث) لتوفير الرعاية الصحية في مجال الأسنان لأيتام الهلال، وإن هذا التعاون سيكون بداية لشراكة استراتيجية مستقبلية مع المجموعة في المجال الإنساني والصحي».

وكانت مبادرة عطايا قد قررت تبني عدد من المبادرات الإنسانية النوعية، خلال شهر رمضان الكريم، وتعتبر هذه هي المبادرة الثالثة منذ بداية الشهر الفضيل، جميعها تناولت جوانب مهمة في المجال الإنساني واستدامة العطاء الذي أصبح نهجاً ثابتاً في استراتيجية وخطط عطايا المستقبلية.