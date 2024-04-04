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«معاً» توزع 1600 وجبة طعام بمشاركة المتطوعين عبر برنامج Food ATM

«معاً» توزع 1600 وجبة طعام بمشاركة المتطوعين عبر برنامج Food ATM
5 ابريل 2024 00:16

تواصل هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، القناة الحكومية الرسمية في حكومة أبوظبي المعنية بتلقي المساهمات الاجتماعية، جهودها في تشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في المبادرات التطوعية، من خلال برنامجها الناجح Food ATM.

وتدعم الهيئة، مبادرة Food ATM، التي انطلقت خلال شهر رمضان المبارك، ضمن برنامج التطوع المجتمعي من هيئة معاً CVAP، وشهدت مشاركة سعادة الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وسعادة أحمد الكتاب رئيس دائرة التمكين الحكومي، وسعادة سلامة العميمي المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، وسعادة ربى الحسن مدير عام الشؤون الاستراتيجية في دائرة الإسناد الحكومي، إلى جانب 100 متطوع من بينهم عدد من الطهاة لتحضير الوجبات، بالإضافة مشاركة أفراد من المجتمع في تحضير 1600 وجبة غذائية وتغليفها وتوزيعها على العمال ذوي الدخل المحدود في أبوظبي.

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وتدرك هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، الدور المحوري للمتطوعين في بناء منظومة مجتمعية قائمة على التعاون، حيث يعملون على تعزيز مستويات الرفاهية المجتمعية في الإمارة من خلال المبادرات التطوعية المتنوعة مثل Food ATM.

ويمكن استكشاف فرص التطوع وتقديم المساهمات عن طريق الموقع الإلكتروني: www.maan.gov.ae، أو من خلال التطبيق المتوفر للهواتف المحمولة العاملة بنظامي آبل وأندرويد.

المصدر: وام
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