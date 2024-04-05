السبت 6 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تستقبل الدفعة الـ 15 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان

الإمارات تستقبل الدفعة الـ 15 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان
5 ابريل 2024 10:22

وصلت إلى الإمارات، اليوم، الدفعة الخامسة عشرة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بعلاج 1000 طفل فلسطيني من الجرحى، و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.

وحطت الطائرة، القادمة من مطار العريش في جمهورية مصر العربية، في مطار زايد الدولي، وعلى متنها 27 من الذين يحتاجون للرعاية الطبية، بالإضافة إلى 60 مرافقاً من عائلاتهم.

وعقب هبوط الطائرة عملت الفرق الطبية على نقل الجرحى والمصابين التي تتطلب حالاتهم الرعاية الفورية إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تم نقل بقية الحالات والمرافقين إلى مدينة الإمارات الإنسانية مقر إقامتهم. وأعرب ذوو المرضى والجرحى عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، التي تشكل نموذجاً متفرداً للتضامن والتعاضد بين الدول الشقيقة.

أخبار ذات صلة
120 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بالمسجد الأقصى
«الأونروا»: تدمير 62% من منازل غزة جراء الحرب

وأكدوا أن دولة الإمارات كانت ولا تزال السباقة في مد يد العون والإغاثة إلى الشعب الفلسطيني ومساندته في الظروف كافة، مثمنين جهود الفرق الطبية والتطوعية التي قدمت الدعم الكامل لهم.ومنذ بدء الأزمة في قطاع غزة، تقدم دولة الإمارات كافة أشكال المساعدات والإمدادات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية.

وعززت دولة الإمارات من جهودها لمعالجة المرضى والمصابين الفلسطينيين عبر إقامة مستشفى ميداني داخل القطاع بسعة أكثر من 150 سريراً، كما أقامت المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش المصري الذي يتسع لـ 100 سرير، ويضم غرف عمليات وعناية مركزة وأشعة ومختبراً وصيدلية ومستودعات طبية.

المصدر: وام
الإمارات
فلسطين
مرضى السرطان
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
3 ابريل 2024
الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
120 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بالمسجد الأقصى
اليوم 02:13
أرشيفية
الأخبار العالمية
واشنطن: «الحوثي» حوَّل اليمن لأكبر حقل ألغام في العالم
اليوم 02:13
دمار واسع في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: تدمير 62% من منازل غزة جراء الحرب
اليوم 02:13
أمير الكويت يشيد بتنظيم انتخابات مجلس الأمة بكفاءة وشفافية
الأخبار العالمية
أمير الكويت يشيد بتنظيم انتخابات مجلس الأمة بكفاءة وشفافية
اليوم 02:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©