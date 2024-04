أعلن مركز النقل المتكامل عن إغلاق جزئي على شارع خليفة بن زايد الأول - أبوظبي، وأوضح أنه سيتم إغلاق مسار من جهة اليسار يوم السبت 6 أبريل 2024، وإغلاق مسارين من جهة اليمين يوم الأحد 7 أبريل 2024.

إغلاق جزئي على شارع خليفة بن زايد الأول - أبوظبي

من السبت 6 أبريل 2024 إلى الإثنين 8 أبريل 2024



Partial Road Closure on Khalifa Bin Zayed The First Street - Abu Dhabi

From Saturday, 6 April 2024 to Monday, 8 April 2024 pic.twitter.com/7q48vH5sTe