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مؤسسات صينية تشارك في حملة بنك الإمارات للطعام "فطوركم علينا"

مؤسسات صينية تشارك في حملة بنك الإمارات للطعام "فطوركم علينا"
5 ابريل 2024 10:49

نظم بنك الإمارات للطعام بالتعاون مع عدد من المؤسسات الصينية البارزة في الدولة حملة لتوزيع 1400 وجبة طعام على العمال المستحقين، وذلك في إطار حملة "فطوركم علينا" التي أطلقها البنك خلال شهر رمضان المبارك.

شاركت في المبادرة كل من شركة شاينا موبايل إنترناشيونال المحدودة، والشركة الصينية للهندسة المعمارية، وبنك الصين فرع دبي، والشركة الصينية للإنشاءات فرع الشرق الأوسط، حيث تبرعت المؤسسات بالوجبات الغذائية للعمال بالتنسيق مع بنك الطعام الإماراتي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز أواصر التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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وتهدف المؤسسات الصينية من خلال مشاركتها في هذه الأنشطة الخيرية والإنسانية إلى ترسيخ قيم العطاء والتكافل الاجتماعي بين الشعبين الصديقين.

يذكر أن بنك الإمارات للطعام يعد إحدى المبادرات العالمية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، كمنظمة غير ربحية رائدة تسعى إلى تقليل هدر الطعام وتوزيع الفائض منه على المحتاجين بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الدولة.

المصدر: وام
بنك الإمارات للطعام
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