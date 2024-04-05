مسالخ الظفرة جاهزة لاستقبال عيد الفطر المبارك

أكملت بلدية منطقة الظفرة تجهيز المسالخ استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وذلك من خلال توفير الخدمات البيطرية والذبح والعمالة المساعدة، وتطبيق المعايير المعتمدة، ومتطلبات الأمن الحيوي للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع، وتقديم خدمات متميزة للجمهور.

وتحتوي منطقة الظفرة على 7 مسالخ، تضم 19 طبيباً بيطرياً على مستوى المنطقة، إضافة إلى توفير 4 أطباء بيطريين في قسم الرقابة والرفق بالحيوان في أسواق المواشي الثلاث، وتبدأ مواعيد دوام المسالخ من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً خلال أيام العيد.