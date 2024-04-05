"الأعمال الخيرية العالمية" توزع 3 ملايين وجبة في رمضان وتنفذ مشاريع بـ 423 مليون درهم خلال 2023

تواصل هيئة الأعمال الخيرية العالمية تنفيذ مشاريعها الخيرية ضمن حملتها الرمضانية "مما تحبون 2024"، حيث وزعت أكثر من ربع مليون وجبة إفطار على العمال والأسر المتعففة داخل الدولة، فيما وزعت ما يزيد على مليونين و750 ألف وجبة إفطار في 20 دولة حول العالم.

وقال الدكتور خالد عبدالوهاب الحاجة، الأمين العام للهيئة، إن الهيئة تواصلها جهودها خلال ما تبقى من شهر رمضان المبارك، متخذة من دعم أصحاب الأيادي البيضاء سبيلاً للوصول إلى أكبر عدد من المحتاجين حول العالم، من خلال تنفيذ مبادرات ومشاريع خيرية أهمها بناء المساجد وحفر الآبار وكفالة الأيتام وبناء مراكز تحفيظ القرآن والمراكز الصحية، إلى جانب مساعدة الحالات المرضية وغيرها.

وأضاف:" نواصل مسيرة الخير التي بدأت منذ تأسيس الهيئة عام 1984، ونبشر أهل الخير من أبناء الإمارات أن عدد المشاريع المنفذة عام 2023 بلغ 6970 مشروعاً بإجمالي إنفاق تجاوز 423 مليون درهم داخل وخارج دولة الإمارات، فيما بلغ عدد المستفيدين من البرامج الصحية والاجتماعية والإغاثية والدينية أكثر من 4 ملايين شخص".

وأكد أن الهيئة حرصت بشكل كبير على دعم المؤسسات المحلية والخيرية داخل الدولة، وقدمت مختلف أنواع الدعم للأسر المتعففة والأيتام والعمال وأصحاب الدخل المحدود بحجم إنفاق تجاوز 146 مليون درهم.

وكشف الخاجة أن الهيئة تميزت - بل وتفردت - بتواجدها الميداني المكثف والمستمر في أشد المناطق فقراً وأقامت لفترات طويلة، منها زيارة خاصة إلى السنغال وموريتانيا وبنين استمرت لعشرين يوماً متواصلة وزيارة للنيجر في شهر رمضان استمرت لأسبوعين وقضى خلالها وفد الهيئة أسبوعاً كاملاً في القرى الفقيرة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، للوقوف على واقع هذه القرى، ولضمان إيصال تبرعات المحسنين والمحسنات إلى المستحقين. وتوجه بأسمى عبارات الشكر والتقدير لكل من يدعم مسيرة العمل الخيري ويكن عوناً لإخوانه داخل دولة الإمارات وخارجها.