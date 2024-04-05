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المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين يقيم إفطاراً لـ 200 أسرة في محافظة المفرق

المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين يقيم إفطاراً لـ 200 أسرة في محافظة المفرق
5 ابريل 2024 12:26

أقام المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في مريجب الفهود، بالتعاون مع قسم الشؤون النسائية للواء البادية الشمالية الغربية في مديرية الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بمحافظة المفرق، إفطاراً لـ 200 أسرة من السوريين والأسر الأردنية المتعففة.

وقال حسن سالم الغول القايدي، مدير فريق الإغاثة الإماراتي، إنه وبناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبالتنسيق مع سفارة الدولة في عمان شاركنا 200 أسرة من السوريين والأسر الأردنية المتعففة وجبة الإفطار.

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وأضاف أن هذا الإفطار يتزامن مع اليوم العالمي لليتيم، ما شكل حافزاً لمشاركة الأيتام الإفطار الرمضاني بهدف رفع معنوياتهم، والتخفيف عنهم في آن واحد، لافتاً إلى أنه تم توزيع وجبات إفطار صائم داخل المخيم وخارجه ضمن محافظة الزرقاء.
وأوضح القايدي أنه، ومن ضمن المبادرات التي تم تنفيذها مبادرة «كسر الصيام» في العاصمة عمان، ومحافظة الزرقاء، حيث تمت في 5 نقاط في عمان، و3 في الزرقاء، لافتاً إلى أنه تم تحديد هذه النقاط، بالتنسيق مع وزارة الداخلية الأردنية.
من جهتها قالت عبير حوامدة، رئيسة قسم الشؤون النسائية للواء البادية الشمالية الغربية في مديرية الأوقاف، إنه وتنفيذاً للخطة التشغيلية لمديرية الشؤون النسائية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية «مبادرات التكافل الاجتماعي» تم عمل إفطار صائم لـ200 أسرة متعففة، وتوزيع 200 طرد غذائي، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي.

المصدر: وام
الإمارات
الأردن
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