السبت 6 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تكرم متطوعاً لجهوده في تدوير مواد مبادرة "أطعم تؤجر"

شرطة أبوظبي تكرم متطوعاً لجهوده في تدوير مواد مبادرة "أطعم تؤجر"
5 ابريل 2024 12:54

كرمت شرطة أبوظبي المتطوع ماجد عبدالله بن سعد مؤسس فريق أثر التطوعي وسفير الامارات للطبيعة لجهوده وللعام الثاني على التوالي في إعادة تدوير كافة مواد مبادرة أطعم تؤجر الرمضانية بجامعة خليفة في أبوظبي وكلية فاطمة للعلوم الصحية في العين حيث قام بفرز المواد البلاستيكية والصناديق الورقية في حقائب خاصة ليتم إعادة تدويرها وبلغ وزن المواد المعاد تدويرها ألف كيلو جرام.

وأشاد العميد سيف سعيد الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة خلال تكريم المتطوع ماجد بجهوده المثمرة والتي تسهم في دعم جهود الدولة البيئية وتحقيق الاستدامة في العطاء.

وأكد المتطوع ماجد عبدالله أهمية مشاركة شباب الوطن في تبني واقتراح المبادرات الإيجابية التي تحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة في تعزيز الاستدامة وتسهم في تحقيق اهداف العمل التطوعي والإنساني خلال شهر رمضان المبارك مشيدا بمبادرة شرطة ابوظبي في تكريمه تحفيزاً للشباب على البذل والعطاء.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري للمصلين في المساجد
شرطة أبوظبي تنفذ تمريناً اليوم الجمعة في مدينة خليفة - أبوظبي لقياس الجاهزية
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
تدوير
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
3 ابريل 2024
الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
120 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بالمسجد الأقصى
اليوم 02:13
أرشيفية
الأخبار العالمية
واشنطن: «الحوثي» حوَّل اليمن لأكبر حقل ألغام في العالم
اليوم 02:13
دمار واسع في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: تدمير 62% من منازل غزة جراء الحرب
اليوم 02:13
أمير الكويت يشيد بتنظيم انتخابات مجلس الأمة بكفاءة وشفافية
الأخبار العالمية
أمير الكويت يشيد بتنظيم انتخابات مجلس الأمة بكفاءة وشفافية
اليوم 02:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©