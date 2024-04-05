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جمارك دبي تعلن مواعيد عمل مراكزها خلال إجازة عيد الفطر

جمارك دبي تعلن مواعيد عمل مراكزها خلال إجازة عيد الفطر
5 ابريل 2024 13:52

أعلنت جمارك دبي عن استمرار العمل ومواعيد الدوام في المراكز والمنافذ الجمركية التابعة لها، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لتخليص البضائع سواء للأفراد أو الشركات وفق مواعيد ملائمة للعملاء.

وأفادت جمارك دبي بأن استمرار العمل في المراكز الجمركية خلال إجازة عيد الفطر، يأتي في إطار رسالة الدائرة بتوفير أقصى درجات الراحة للعملاء.

وسيستمر العمل في مرفأ ديرة، ومركز جمارك خور دبي ومركز الحمرية وتفتيش مركز جمارك ميناء راشد، وتفتيش مركز جمارك جبل علي وتيكوم على مدار الساعة، وبالنسبة لخدمة عملاء مركز ميناء راشد وخدمة عملاء جبل علي وتيكوم سيتم إغلاقهما خلال إجازة العيد على أن يستأنف الدوام يوم الإثنين الموافق 15 أبريل الجاري.

أما على مستوى إدارة المراكز الجمركية البرية، سيعمل مركز جمارك حتا الحدودي على مدار الساعة طيلة أيام إجازة العيد وكذلك مركز جمارك مدينة دبي اللوجستية، كما ستعمل مراكز الشحن الجوي في كل من قرية دبي للشحن والمنطقة الحرة في مطار دبي، أيام عيد الفطر المبارك على مدار الساعة، أما أوقات العمل في إدارة البيانات الجمركية سيكون العمل فيها على مدار الساعة لتخليص المعاملات الجمركية للمتعاملين.

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