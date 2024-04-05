«الاتحاد للطيران» تطلق أحدث وجهاتها إلى القصيم في السعودية

أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم، عن إضافة منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية إلى قائمة وجهاتها المتنامية ليصل عدد وجهاتها إلى المملكة إلى أربع وجهات، في خطوة تهدف إلى توسيع شبكتها وتعزيز رحلات الربط في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تقوم شركة الطيران بتوسيع نطاق حضورها من خلال إطلاق رحلات جوية إلى واحدة من أكثر المناطق جاذبية في المملكة العربية السعودية.

فاعتباراً من 15 يونيو 2024، ستربط الاتحاد للطيران مطار زايد الدولي في أبوظبي مباشرة مع مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي في القصيم مع أربع رحلات أسبوعية موسمية.

وقال آريك دي، رئيس شؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: «إن إطلاق الخدمة الجديدة إلى القصيم هذا العام لا يقتصر على تقديم وجهة جديدة فحسب، بل هو أيضًا احتفال بمرور 20 عاماً على ربط العاصمة الإماراتية أبوظبي بالثقافة الغنية والفرص الاقتصادية المتنوعة التي تقدمها المملكة العربية السعودية».

وأضاف: «تتوافق هذه الخطوة مع مهمتنا المتمثلة في تقديم تجارب استثنائية وإتاحة الفرصة لاستكشاف الجاذبية الفريدة لكل من أبوظبي ووجهاتنا الجديدة، مثل القصيم. نحن فخورون بتوسيع خدماتنا داخل المملكة ونتطلع إلى الترحيب بالمسافرين لتجربة ضيافتنا وخدماتنا الشهيرة».

واعتباراً من 15 يونيو، تبدأ «الاتحاد للطيران» بزيادة عدد رحلاتها إلى عدد من الوجهات الرئيسة وإطلاق رحلاتها الجديدة إلى كل من أنطاليا وجايبور والتي تم الإعلان عنها في فبراير الماضي.

وستتم زيادة الرحلات الأسبوعية إلى ثيروفانانثابورام وعمان والقاهرة بمقدار ثلاث رحلات، ليصل مجموعها إلى 10 و14 و24 رحلة على التوالي، فيما سيبلغ عدد الرحلات إلى كراتشي 17 رحلة أسبوعية و20 إلى كولومبو.

ويسهم التوسع الأخير في زيادة 33 بالمئة لإجمالي رحلات الاتحاد للطيران الأسبوعية، حيث ارتفع من 642 في الصيف الماضي إلى 855 في عام 2024، وزيادة عدد الوجهات من 65 إلى 76 وجهة.