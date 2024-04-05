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«‏طيور الخير» تنفذ 25 إسقاطاً جوياً للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة

«‏طيور الخير» تنفذ 25 إسقاطاً جوياً للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة
5 ابريل 2024 18:33

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية «طيور الخير» الإسقاط الجوي الـ 25 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.

‏وشملت عملية الإسقاط، مشاركة طائرتي «C17» تابعتين للقوات الجوية لدولة الامارات العربية المتحدة، وطائرتي «C295» تتبعان للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

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‏وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر 4 طائرات حملت 80 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ إنطلاق عملية «طيور الخير» إلى 1401 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية.

‏وتأتي عملية «طيور الخير» ضمن إطار عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
طيور الخير
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