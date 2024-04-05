بلدية عجمان وهيئة الأعمال الخيرية تنفذان مبادرة إفطار لأكثر من 500 عامل

نفذت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية، مبادرة إفطار أكثر من 500 عامل في سوق صالح في إمارة عجمان، تضمنت إقامة مأدبة لهم امتدت على طول السوق، في إطار الالتزام بقيم ومبادئ المسؤولية المجمعية وتثمين جهود العمال.

وأكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، خلال مشاركته في المبادرة، أن الدائرة تعنى بالاهتمام بكافة شرائح المجتمع ومن ضمنهم فئة العمال التي تؤدي دوراً مهماً وكبيراً وعلى مدار الساعة، وأن مشاركة الموظفين وأبنائهم في المبادرة تهدف إلى إشعار العمال بأنهم جزء لا يتجزأ من مجتمع الإمارة.

وثمن تعاون ودعم الهيئة وحرصها على توزيع الوجبات على العمال، مبيناً أن الجهات والمؤسسات كافة تنتهج قيم دولة الإمارات وتكثف جهودها لتقديم الأفضل للشرائح التي تحتاج للعون والمساندة ولا تألو جهداً لمساندتهم ودعمهم.