السبت 6 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية عجمان وهيئة الأعمال الخيرية تنفذان مبادرة إفطار لأكثر من 500 عامل

بلدية عجمان وهيئة الأعمال الخيرية تنفذان مبادرة إفطار لأكثر من 500 عامل
5 ابريل 2024 19:38

نفذت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية، مبادرة إفطار أكثر من 500 عامل في سوق صالح في إمارة عجمان، تضمنت إقامة مأدبة لهم امتدت على طول السوق، في إطار الالتزام بقيم ومبادئ المسؤولية المجمعية وتثمين جهود العمال.

وأكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، خلال مشاركته في المبادرة، أن الدائرة تعنى بالاهتمام بكافة شرائح المجتمع ومن ضمنهم فئة العمال التي تؤدي دوراً مهماً وكبيراً وعلى مدار الساعة، وأن مشاركة الموظفين وأبنائهم في المبادرة تهدف إلى إشعار العمال بأنهم جزء لا يتجزأ من مجتمع الإمارة.

أخبار ذات صلة
120 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بالمسجد الأقصى
واشنطن: «الحوثي» حوَّل اليمن لأكبر حقل ألغام في العالم

وثمن تعاون ودعم الهيئة وحرصها على توزيع الوجبات على العمال، مبيناً أن الجهات والمؤسسات كافة تنتهج قيم دولة الإمارات وتكثف جهودها لتقديم الأفضل للشرائح التي تحتاج للعون والمساندة ولا تألو جهداً لمساندتهم ودعمهم.

المصدر: وام
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
3 ابريل 2024
الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
120 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بالمسجد الأقصى
اليوم 02:13
أرشيفية
الأخبار العالمية
واشنطن: «الحوثي» حوَّل اليمن لأكبر حقل ألغام في العالم
اليوم 02:13
دمار واسع في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: تدمير 62% من منازل غزة جراء الحرب
اليوم 02:13
أمير الكويت يشيد بتنظيم انتخابات مجلس الأمة بكفاءة وشفافية
الأخبار العالمية
أمير الكويت يشيد بتنظيم انتخابات مجلس الأمة بكفاءة وشفافية
اليوم 02:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©