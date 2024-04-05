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زلزال بقوة 4.8 يضرب ولايات نيويورك ونيوجرسي وبنسلفانيا الأميركية

زلزال بقوة 4.8 يضرب ولايات نيويورك ونيوجرسي وبنسلفانيا الأميركية
5 ابريل 2024 20:05

ضرب زلزال نادر، ولايات نيويورك ونيويوجرسي وبنسلفانيا الأميركية، مما أدى إلى إهتزاز المباني، وخاصة في مدينة نيويورك العملاقة بمبانيها والمناطق المحيطة بها. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 4.8 درجة ضرب بشكل رئيسي شمال شرق محطة وايتهاوس في نيوجيرسي.

ووقع الزلزال في حوالي الساعة 10:20 بالتوقيت المحلي بتوقيت نيويورك (15:20 بتوقيت جرينتش)، فيما لم ترد تقارير عن وقوع أضرار جسيمة حتى اللحظة.

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وعلى إثر الزلزال، توقف بشكل مؤقت اجتماع كان يعقده مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بشأن التطورات في غزة، وذلك أثناء إحاطة لجانتي سويريبتو ممثل منظمة إنقاذ الطفولة اليونسيف لأعضاء المجلس. ولوحظ بشكل خاص اهتزت المباني في ضواحي مدينة نيويورك الخمس (منهاتن، وبروكلين، وكوينز، وإستيتن آيلند، وبرانكس)، وأرسلت إدارة الطوارئ في مدينة نيويورك تحذيرا عاما عبر الهاتف لجميع السكان تدعوهم إلى المكوث في أماكنهم والإتصال مع إدارة طورئ الشرطة والمطافيء والإسعاف في حال وقوع أضرار أو إصابات؛ كما لوحظ خروج العشرات من المواطنين في نيويورك خارج المباني السكنية ومقرات عملهم للشوارع بعد إصابتهم بالذعر . وأشارت التقارير الأولية إلى أن الزلزال كان محسوساً على نطاق واسع على امتداد المناطق من مدينة نيويورك وحتى فيلادلفيا والعاصمة "واشنطن دي سي".

المصدر: وام
زلزال
نيويورك
أميركا
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