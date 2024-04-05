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15 أبريل.. منع سير الحافلات على شارع الشيخ زايد بن سلطان

مخطط توضيحي للمناطق المحظور فيها سير الحافلات (من المصدر)
6 ابريل 2024 02:11

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي، تحت مظلة اللجنة المشتركة للسلامة المرورية، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، منع حركة سير الحافلات بأنواعها وأحجامها كافة، «الخفيفة والثقيلة» على شارع الشيخ زايد بن سلطان، من جسر الشيخ زايد إلى نفق الشيخ زايد «شارع القرم سابقاً» بالاتجاهين على مدار 24 ساعة، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2024 على أن يشمل منع حركة السير أيضاً عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية. 
وأشار المركز إلى استثناء الحافلات المدرسية، وحافلات النقل العام والحافلات المصرح لها للوصول إلى مواقع العمل بتلك المنطقة.

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أبوظبي
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