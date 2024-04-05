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حملات تفتيشية على الصالونات ومراكز التجميل في دبي

بلدية دبي
6 ابريل 2024 02:10

آمنة الكتبي (دبي)

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كشفت بلدية دبي عن إطلاق حملاتها التفتيشية على الصالونات ومراكز التجميل قبيل وأثناء فترة عيد الفطر، للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية من قبل الصالونات والمراكز على مرتادي هذه الخدمات، وعدم استخدام مواد كيميائية في مواد الحنا أو صبغات شعر غير مطابقة لمعايير الصحة والسلامة.
وتأتي الحملات التفتيشية لرفع مستوى الصحة والسلامة العامة في الإمارة، خصوصاً خلال هذه الفترة التي ستشهد إقبالاً كبيراً على هذه المحال، وللتأكد من الالتزام بهذه المعايير ومخالفة المؤسسات غير الملتزمة بالضوابط المعمول بها وفق برنامج عمل محدد وبطاقم من المفتشين المتخصصين في هذا المجال، ليشمل جميع المحال العاملة في إمارة دبي، للتأكد من استيفائها اشتراطات ومعايير الصحة والسلامة العامة.
وأكدت بلدية دبي أنها منعت خلط الحناء بالمواد الكيميائية، مثل البترول، وصبغات الشعر، والأحماض، أو أي مادة لها آثار سلبية في البشرة، ومنع استخدام صبغات الشعر على الجلد كبديل لمادة الحناء، موضحة أن الإجراءات الرقابية في مراكز التجميل والصالونات ستكون من خلال سحب عينات الحناء التي يتم تحضيرها وبيعها في المؤسسات وإرسالها للفحص المخبري للتأكد من مطابقتها للمواصفات وسلامتها، والتأكد من تسجيل منتجات الحناء المستخدمة في الصالونات النسائية في نظام منتجي ببلدية دبي.
وشددت البلدية على أنه سيتم التأكد من طريقة الخلط الآمن للحناء في الصالونات ومراكز التجميل التي تقوم بتحضير وتقديم الخدمة، إضافة إلى التأكد من صلاحية منتجات الحناء المستخدمة في الصالونات ومراكز التجميل، والتدقيق على التخزين الآمن للمنتج، إلى جانب التحقق من البلاغات الواردة من الجمهور للبلدية من خلال قنوات التواصل المعتمدة من قبل بلدية دبي.
كما تشمل المتطلبات والمعايير المعتمدة من البلدية، التأكد من اتباع الممارسات الصحية من قبل مقدمي الخدمات، والتأكد من ملاءمة الأدوات من حيث النظافة والتعقيم لتجنب انتقال الأمراض بين الزبائن، بالإضافة إلى التأكد من تسجيل ومطابقة المنتجات الاستهلاكية كافة ومستحضرات التجميل وغيرها في تطبيق منتجي.
وحذرت بلدية دبي مراكز التجميل النسائية في الإمارة من استخدام مواد كيميائية أو صبغات شعر غير مطابقة لمعايير الصحة والسلامة، وتطبيق جميع الاشتراطات الصحية من قبل الصالونات والمراكز على مرتادي هذه الخدمات، مبينة أنه سيتم سحب عينات عشوائية للمواد المستعملة في هذه الصالونات، ومنها الحناء للتأكد من عدم خلطها بمواد كيميائية، والتأكد من أنها لا تحوي مواد ضارة يمكن استخدامها على البشرة مباشرة.

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