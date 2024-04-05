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بلدية الظفرة تنفذ مشروع تسجيل وإدارة النباتات البرية

تسجيل بيانات إحصائية عن جميع المشاتل التابعة لبلدية الظفرة (من المصدر)
6 ابريل 2024 02:10

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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نفذت بلدية منطقة الظفرة، مشروع برنامج تسجيل وإدارة بذور النباتات الذي يهدف إلى تسجيل بيانات إحصائية عن جميع المشاتل التابعة لبلدية منطقة الظفرة، وتقييم أعمال الموردين، لتمكين متخذي القرار من اتخاذ القرارات بناءً على البيانات واللوحات التفاعلية التي تَعرض تقدُّم سير الزراعة.
وتحرص بلدية منطقة الظفرة على الاهتمام بنشر وزراعة النباتات المحلية في مختلف المدن، نظراً لما تمثله هذه النباتات من خيار استراتيجي في الحفاظ على مخزون المياه، وعدم استنزاف الموارد الطبيعية والمحافظة على منظومة التنوع الحيوي الذي تتميز به المنطقة، بالإضافة إلى قدرتها على التأقلم والنمو في الظروف البيئية ذات درجات الحرارة المرتفعة.
وتقوم بلدية الظفرة بتنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى نشر النباتات البرية والتوسع في زراعتها، حيث قامت فرق مراكز التواجد البلدي بتوزيع أكثر من 94 ألف شتلة على المجتمع المحلي، وعدد من الجهات الحكومية بالمنطقة، تزامناً مع عام الاستدامة، تضمنت شتلات للأشجار المثمرة ونباتات البيئة المحلية، بالإضافة إلى شتلات من النباتات الحرجية ونباتات الزينة، وذلك خلال العام 2023 والربع الأول من العام 2024، كما تتواصل عمليات توزيع الشتلات على مستوى مدن المنطقة.
وتحرص البلدية على استخدام نباتات البيئة المحلية في أعمال التجميل الطبيعي، لترشيد موارد الري، بما يتناسب مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة القائمة على التوازن البيئي ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين المظهر العام.
وتهتم البلدية بزيادة الرقعة الخضراء، وتوسعة الغطاء النباتي والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية، وتعزيز جمال المدن والمحافظة على المظهر الحضاري لها، وذلك من خلال زيادة عدد الأشجار المثمرة وأشجار الزينة والنباتات المحلية والأشجار الحرجية، بما يتناسب مع معايير التنمية المستدامة. وتنظم البلدية العديد من ورش العمل وحملات التوعية لأفراد المجتمع وطلاب المدارس، لتشجيعهم على الاهتمام بالزراعة والمحافظة عليها.

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