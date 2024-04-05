«العاصمة للفحص الصحي» يوزع 2000 وجبة إفطار

أبوظبي (الاتحاد)

احتفل مركز العاصمة للفحص الصحي، جزء من مجموعة M42، بشهر رمضان المبارك عبر توزيع 2000 وجبة إفطار ضمن مجمعات سكن العمال بمنطقة المصفح ومدينة العين في إمارة أبوظبي. ويشارك المركز في هذه المبادرة النبيلة للعام الثاني، حيث وسع نطاق تغطيتها لهذا العام لتشمل مدينة العين، في حين ضاعف عدد الصناديق التي قدمها.

وبقيادة علي إبراهيم الصفار، المدير التنفيذي لمركز العاصمة للفحص الصحي، جمع فريق المتطوعين من المركز 35 شخصاً بادروا للمساعدة في توزيع وجبات الإفطار التي احتوت على التمر، والفواكه، والمياه، والأطباق الغنية بالبروتين، وزجاجات اللبن.