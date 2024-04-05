تكريم الفائزين في المسابقات الدينية لشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تكريم الإدارات العامة ومراكز الشرطة والأفراد وطلبة مدارس حماية، الفائزين في المسابقات الرمضانية الدينية في دورتها الـ41، والتي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، في إطار الحرص الدائم على تعزيز الوعي الديني، ورفع المستوى الثقافي والفكري للمشاركين، تزامناً مع شهر رمضان المبارك.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أنه منذ انطلاق أولى دورات المسابقات في عام 1983، شهدت تزايداً في عدد المُشاركين فيها من مختلف الفئات في كل سنة، حيث أولت القيادة العامة لشرطة دبي المسابقات الرمضانية اهتماماً خاصاً، لما فيها من آثار إيجابية تنعكس على حياة الموظف، وتزوده بأسمى معاني القيم الإسلامية السمحة.

وكرم معاليه في نادي ضباط شرطة دبي، الفائزين في المسابقات التي تبلغ قيمة جوائزها 334 ألف درهم، وتتضمن 3 فئات «القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، والجائزة الثقافية».

كما كرم معالي الفريق المري الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في «فئة الحافظ المتميز»، حفظ 10 أجزاء من مسابقة القرآن الكريم بنظام المتسابق الفردي، والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفظ 5 أجزاء، والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفظ 3 أجزاء، والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفظ جزء واحد من القرآن الكريم، والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في أجمل تلاوة للقرآن الكريم، والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من الرجال في مسابقة الحديث النبوي، والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المسابقة الثقافية الدينية.

وفي تكريم الفائزات من النساء في مسابقة القرآن الكريم بنظام المتسابق الفردي، كرم معاليه الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في فئة «الحفظ والتلاوة»، حفظ 10 أجزاء، والفائزات بالمركزين الأول والثاني في حفظ 5 أجزاء، والفائزات بالمركز الأول والثاني والثالث في حفظ 3 أجزاء، والفائزات بالمركزين الأول والثاني والثالث في حفظ جزء واحد من القرآن الكريم، والفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في أجمل تلاوة للقرآن الكريم، والفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى من النساء في مسابقة الحديث النبوي، والفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في المسابقة الثقافية.

كما كرم معاليه الإدارات العامة الحاصلة على أعلى جوائز على مستوى مشاركة الرجال في المسابقات بفئاتها الثلاث.

أما في الإدارات العامة الحاصلة على أكثر عدد من الجوائز في المسابقات بأقسامها الثلاثة في فئة النساء، فحصلت على المركز الأول الإدارة العامة للتميز والريادة، وعلى المركز الثاني الإدارة العامة للشؤون الإدارية، وعلى المركز الثالث الإدارة العامة لأمن المطارات.

كما كرم معاليه الإدارة العامة الحاصلة على أكثر عدد من الجوائز في مسابقة القرآن الكريم بنظام «الفرق الجماعية»، وكان المركز الأول من نصيب الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

وكرم معاليه الطلاب والطالبات وأصحاب الهمم من مدارس حماية الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة القرآن الكريم، وفريق العمل، ولجان التحكيم في المسابقات.

وشهدت المسابقة هذا العام تزايداً في المُسجلين فيها من مختلف الفئات، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ عدد المُشاركين في مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم، 298 من العنصرين الرجالي والنسائي وأصحاب الهمم على مستوى شرطة دبي، إلى جانب مشاركة 88 من الطلاب والطالبات وأصحاب الهمم في مدارس حماية.

أما مسابقة الحديث النبوي الشريف، فبلغ عدد المُشاركين فيها 82 مشاركاً من الرجال والنساء وأصحاب الهمم في شرطة دبي، إلى جانب مشاركة 704 في المسابقة الثقافية الدينية.