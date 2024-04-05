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شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري للمصلين في المساجد

الالتقاء مع المصلين وتوعيتهم خلال الحملة (من المصدر)
6 ابريل 2024 02:11

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مبادرة لتوعية المصلين بعدم الوقوف العشوائي للمركبات أثناء صلاة التراويح بالقرب من المساجد، والتي تشهد كثافة مرورية للمركبات، مع العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
وتضمنت المبادرة الميدانية زيارة عدد من المساجد، والالتقاء مع المصلين وتوعيتهم، وذلك بمشاركة دورية السعادة، وركزت المبادرة على تعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح ضمن حملة «شهرنا طاعة والتزام».
وحث العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين، على ضرورة الالتزام بقانون السير وقواعد وأنظمة المرور، للحدّ من وقوف المركبات بعشوائية، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية حول المساجد.
وأكد ضرورة مراعاة السائقين حقوق الآخرين الذين يشاركونهم الطريق، وعدم إغلاق مخارج ومداخل المواقف ومنع إعاقة حركة المركبات بالوقوف خلفها، مشيراً إلى أن الوقوف الخاطئ خلف المركبات الأخرى بصورة عشوائية يؤدي إلى عرقلة حركة السير أمام الآخرين.
وقدم فرع التوعية والتثقيف المروي في مدينة العين، محاضرة توعية للمصلين عن السلامة المرورية الرمضانية تناولت عدم تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وعدم زيادة السرعة للحاق بموعد الإفطار، وإعطاء الأولوية للمشاة في حق العبور واستخدام السكوترات الكهربائية في الأماكن المخصصة، مع مراعاة تدابير الأمن والسلامة.

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