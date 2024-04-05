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806 آلاف مستفيد من حملة «رمضان عطاء مستمر»

توزيع وجبات «إفطار صائم» (من المصدر)
6 ابريل 2024 02:10

هالة الخياط (أبوظبي)

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استفاد 806 آلاف و448 شخصاً من برامج حملة «رمضان عطاء مستمر» التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في 44 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية خلال الشهر الفضيل، بتكلفة وصلت إلى 22 مليوناً و906 آلاف و500 درهم.
ونفذت الهيئة مشروع إفطار صائم بقيمة 10 ملايين درهم، وزكاة الفطر بقيمة 5 ملايين و606 آلاف و500 درهم، وكسوة العيد بقيمة 7 ملايين و300 ألف درهم.
ووزعت «الهيئة» ضمن حملة «رمضان.. عطاء مستمر» التي تنظمها في شتى دول العالم طوال شهر رمضان وجبات إفطار صائم، فيما تباشر خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك توزيع زكاة الفطر وكسوة العيد، والتي تترجم قيم الهيئة الراسخة في العطاء والسعي الدائم لمساندة المحتاجين.
وحملة رمضان هذا العام استهدفت تمتين جسور التواصل مع مجتمع الدولة المعطاء وتعزيز مجالات الشراكة مع قطاعاته كافة لدعم جهود «الهيئة» في الداخل والخارج، وتحقيقاً لتطلعاتها في توسيع مظلة المستفيدين من خدماتها، وارتياد مجالات أرحب من البذل وتوفير رعاية أكبر للشرائح الضعيفة وأصحاب الحاجات والأسر المتعففة، وإحداث نقلة نوعية في برامجها والانتقال بها إلى نحو أكثر أثراً في تحسين الحياة والحد من وطأة المعاناة. 
وحرصت «الهيئة» على توسيع مظلة المستفيدين من برامج رمضان في عدد من الدول التي تشهد شعوبها أوضاعاً حرجة، وظروفاً إنسانية صعبة، خاصة الأشقاء في قطاع غزة، لذلك عملت على تعزيز برامج رمضان في القطاع لتشمل توزيع 10 آلاف وجبة إفطار يومياً خلال الشهر الفضيل، إلى جانب توفير الاحتياجات الرمضانية الأخرى، وذلك استكمالاً لجهود ومبادرات الدولة المستمرة لصالح الأشقاء الفلسطينيين.
وتوفر «الهيئة» 321 موقعاً لجمع التبرعات في جميع إمارات الدولة، خاصة في مراكز التسوق والأسواق الشعبية ومناطق الكثافة السكانية وغيرها من المواقع، إلى جانب عدد من المواقع الأخرى لجمع التبرعات العينية، إضافة إلى التبرع عبر مراكز «الهيئة» والموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي، والإيداعات البنكية والرسائل النصية ورقم الهاتف المجاني، وصناديق التبرع النقدية والأجهزة الإلكترونية.

الهلال الأحمر الإماراتي
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