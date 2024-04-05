سالم بن سلطان: «الاتحاد للقطارات» تعزز منظومة النقل والبنية التحتية

رأس الخيمة (وام)

أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن دولة الإمارات أصبحت بفضل دعم واهتمام وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دولة حضارية يشار إليها بالبنان، وتضاهي أكثر الدول تقدماً في العديد من المجالات ومنها مشروعات البنية التحتية المتطورة والمتكاملة لا سيما في قطاعي النقل والبنية التحتية.

وأشاد الشيخ سالم القاسمي بالإنجازات التي حققتها شركة الاتحاد للقطارات المُطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، على صعيد العمليات التشغيلية لقطار الاتحاد، مؤكداً أهمية الدور الفاعل للشبكة في تعزيز منظومة النقل والبنية التحتية في الدولة، وذلك بما ينسجم مع المكانة الريادية للدولة في شتى المجالات على المستويين الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك خلال حضور الشيخ سالم بن سلطان القاسمي الملتقى الرمضاني للشركاء الاستراتيجيين للاتحاد للقطارات الذي نظمته الشركة في إمارة رأس الخيمة احتفاءً بشهر رمضان المبارك بهدف تعزيز روح التواصل بين الشركاء الاستراتيجيين للشركة. حضر الملتقى عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وأعيان البلاد وكبار المسؤولين والشخصيات ومديري المؤسسات الحكومية.