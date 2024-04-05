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صندوق الزكاة يوقِّع مذكرة تفاهم مع «الإمارات للمتقاعدين»

الحضور خلال اللقاء (من المصدر)
6 ابريل 2024 02:10

أبوظبي (الاتحاد)

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وقَّع «صندوق الزكاة»، مذكرة تفاهم وتعاون استراتيجي مع جمعية الإمارات للمتقاعدين، تحقيقاً لمفهوم التعاون والتكامل والشراكة بين الصندوق والجمعية، بهدف الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في الإمارات.
وقَّع المذكرة كل من الدكتور محمد سليمان البلوشي، أمين عام صندوق الزكاة بالإنابة، والدكتور عبيد صالح المختن، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتقاعدين.
وأكد الدكتور محمد البلوشي، في حفل توقيع الاتفاقية، أن أهم قواعد الاستراتيجية التي ينطلق منها عمل صندوق الزكاة هو معينها الاجتماعي الذي نبع من الأسس الاستراتيجية العامة للدولة، والتي تهدف إلى الارتقاء بمنهجية التنمية الاجتماعية، ما يسهم في جعل الفئات المستفيدة من أموال الزكاة جزءاً فاعلاً من عملية التنمية المنشودة.

صندوق الزكاة
الإمارات
جمعية الإمارات للمتقاعدين
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