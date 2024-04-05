تفاهم بين «الإمارات للخدمات الصحية» وجامعة عجمان

دبي (الاتحاد)

أبرمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وجامعة عجمان، مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، وتوفير التدريب لطلبة جامعة عجمان في مختلف التخصصات، وفق أعلى معايير الجودة والمهنية في تنفيذ البرامج التدريبية، وذلك من خلال إتاحة المنشآت التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، لتدريب طلبة الجامعة من جميع الكليات، فيما تتيح الجامعة المرافق التعليمية التابعة لها لتدريب وتعزيز قدرات موظفي المؤسسة.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذه المذكرة ستعزز من تبادل المعرفة والخبرات، وستسهم في تطوير برامج تعليمية مشتركة، وتنظيم فعاليات أكاديمية مشتركة، ما سيسهم في إتاحة الفرصة للطلبة، للاستفادة من البرامج التدريبية، والممارسات الطبية من خلال الممارسات العملية في منشآت المؤسسة.