السبت 6 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تفاهم بين «الإمارات للخدمات الصحية» وجامعة عجمان

تفاهم بين «الإمارات للخدمات الصحية» وجامعة عجمان
6 ابريل 2024 02:10

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مبادرة رئيس الدولة تسعد أولياء أمور الطلبة المقيمين
الإمارات تواصل جهودها لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة

أبرمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وجامعة عجمان، مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، وتوفير التدريب لطلبة جامعة عجمان في مختلف التخصصات، وفق أعلى معايير الجودة والمهنية في تنفيذ البرامج التدريبية، وذلك من خلال إتاحة المنشآت التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، لتدريب طلبة الجامعة من جميع الكليات، فيما تتيح الجامعة المرافق التعليمية التابعة لها لتدريب وتعزيز قدرات موظفي المؤسسة.
وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذه المذكرة ستعزز من تبادل المعرفة والخبرات، وستسهم في تطوير برامج تعليمية مشتركة، وتنظيم فعاليات أكاديمية مشتركة، ما سيسهم في إتاحة الفرصة للطلبة، للاستفادة من البرامج التدريبية، والممارسات الطبية من خلال الممارسات العملية في منشآت المؤسسة.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
عجمان
جامعة عجمان
الإمارات
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
3 ابريل 2024
الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
120 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بالمسجد الأقصى
اليوم 02:13
أرشيفية
الأخبار العالمية
واشنطن: «الحوثي» حوَّل اليمن لأكبر حقل ألغام في العالم
اليوم 02:13
دمار واسع في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: تدمير 62% من منازل غزة جراء الحرب
اليوم 02:13
أمير الكويت يشيد بتنظيم انتخابات مجلس الأمة بكفاءة وشفافية
الأخبار العالمية
أمير الكويت يشيد بتنظيم انتخابات مجلس الأمة بكفاءة وشفافية
اليوم 02:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©