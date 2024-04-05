«حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية» تبحث التعاون مع وفد روسي

دبي (وام)

بحث الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، مع وفد روسي من مؤسسة «الموهبة والنجاح»، ومؤسسة «سيريوس»، ترأسته «إيلينا شميليفا»، رئيسة مجلس الإقليم الاتحادي «سيريوس»، تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا واكتشاف الموهوبين.

وقال الدكتور السويدي الذي استقبل الوفد بمقر المؤسسة في دبي، إن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، تحرص على الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في مجال تطوير القدرات وتنمية المواهب في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتبادل الخبرات والشراكات الدولية، بما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تطوير القطاع التعليمي والبحثي في العالم والمنطقة بشكل عام، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين وتطوير الخدمات الموجهة إلى الموهوبين.