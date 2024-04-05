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«التنمية الأسرية»: «رحلة السعادة» تنطلق 16 أبريل

ترسيخ مفاهيم ومهارات تعزيز جودة الحياة لدى أفراد الأسرة (من المصدر)
6 ابريل 2024 02:11

أبوظبي (الاتحاد)

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تطلق مؤسسة التنمية الأسرية، جلسات المستوى الثاني للبرنامج التدريبي «رحلة السعادة الحقيقية لجودة الحياة المتكاملة»، وذلك ضمن خدمات وفعاليات المجالس الحوارية لتعزيز جودة حياة الأسرة في 16 أبريل الجاري، حيث يتضمن البرنامج 14 مجلساً حوارياً وجلسات تطبيقية ودورة متقدمة.
وقالت أمل العزام، الخبير الاجتماعي في مؤسسة التنمية الأسرية: «يسعى البرنامج التدريبي من خلال (خدمة تعزيز جودة حياة الأسرة) إلى ترسيخ مفاهيم ومهارات تعزيز جودة الحياة لدى أفراد الأسرة والمجتمع كافة، لتحقيق السعادة والرفاهية، وتمكين الأفراد من تقييم قدراتهم على تحقيق نمط حياة صحي ونفسي وإيجابي، وترسيخ قيم العطاء والتعاون والتسامح والذكاء المجتمعي، بالإضافة إلى توفير أساليب تفاعلية بين أفراد الأسرة والمجتمع في جو اجتماعي يجمع بين المتعة وتطبيق جودة الحياة».
وأكدت أهمية البرنامج في تحفيز أفراد الأسرة والمجتمع كافة على تبني قيم التفكير الإيجابي وقيم السعادة كأسلوب حياة، وتعزيز جودة ترابط العلاقات الإيجابية على مستوى الأسرة، لبناء مجتمع متوازن ينعم أفراده بالسعادة، بالإضافة إلى تحسين نمط حياة الفرد الاجتماعي، لتعزيز جودة حياته. 
وأوضحت، أن جلسات المستوى الثاني «ارسم مسار علاقاتك الاجتماعية لتعزيز جودة حياتك»، تتضمن مجلس «التواصل الوجداني طريقك للسعادة»، وذلك بهدف تعزيز فهم احتياجات الفرد العاطفية، ومساعدة الآخرين على فهمه، وسحر الحوار الإيجابي بداية طريقك للسعادة، وتقنية ساندويش المحبة من أجل حوار إيجابي، بالإضافة إلى عوامل الخطورة في الحوار التي تحوّل الاختلافات إلى خلافات.
وأشارت إلى أن مجلس «حماية الثقة العاطفية» يدور حول أربعة محاور أساسية منها: التعرف على الثقة الذاتية والعاطفية لدى الأفراد، والاهتمام بصحة الفرد العاطفية لبناء علاقات إيجابية تعزّز جودة حياته، وكيفية عيش الحاضر والتصالح مع الماضي، والاستماع لمشاعرك، وكُن راضياً عنها لتحمي ثقتك العاطفية.
ولفتت إلى أن مجلس «سحر التعاطف والمواساة» يهدف إلى تعريف الفرد على استراتيجيات التعاطف الفاعلة والاستجابات غير المثمرة في التعاطف، بالإضافة إلى مجلس «أتقن مهارة الاعتذار الفعال»، والذي يعزّز مفهوم الاعتذار، والتعرف على استراتيجيات ولغات الاعتذار الفاعل لدى المشاركين.

مؤسسة التنمية الأسرية
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