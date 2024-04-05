مقيمون: مبادرة رئيس الدولة بدفع مستحقات الطلبة المقيمين فرحة مضاعفة في العيد

سعيد أحمد (أم القيوين)

عبَّر مقيمون في الإمارات، عن فرحتهم وسعادتهم، بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتغطية المستحقات المالية المترتبة على الطلاب المسجلين في المدارس الحكومية بالدولة، مؤكدين أن الفرحة أسعدت الجميع، حيث جاءت في شهر فضيل، لتخفف الأعباء عن كاهل ولي الأمر الذي تعثر في السداد أو تأخر، داعين الله عز وجل أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة والإمارات وشعبها من كل مكروه.

وثمَّن المقيمون هذه المبادرة التي أفرحتهم جميعاً، وأدخلت السرور في قلوبهم، فهي فرحة الجميع وبشائر خير في أيام مباركة، مؤكدين أن المبادرة ستساعد أولياء الأمور المستفيدين من المبادرة، على وضع خطة في تسديد الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل بشكل منتظم، دون تأخير.

وقال عاطف محمد الأمير، مصري الجنسية، إن الإمارات بلد الإنسانية والعطاء، لافتاً إلى أن المبادرة جاءت في وقتها، لتساعد المقيمين أولياء أمور الطلب في المدارس الحكومية، على مواصلة التعليم، دون التفكير في الرسوم المتأخرة أو الالتزامات المالية المتراكمة عليهم.

وأضاف: «إن مبادرات حكومة الإمارات تقدم للجميع داخل وخارج الدولة، دون تمييز أو تفرقة»، لافتاً إلى أن مبادرة تغطية المستحقات المالية المترتبة على الطلبة المقيمين في المدارس الحكومية، أدخلت السرور في نفوس المستفيدين وكل ما من يعيش على هذه الأرض الطيبة، لأنها فرحة مضاعفة للجميع في العيد.

من جانبه، قال حسن منصور ناصر، عراقي الجنسية، إن المبادرة جاءت في شهر فضيل، حيث رفع الجميع أياديهم إلى السماء، داعين الله عز وجل أن يحفظ حكومة الإمارات وشعبها وكل من يقيم على أرضها، لافتاً إلى أن الإمارات سباقة دائماً في العطاء ومساعدة المحتاجين والمتعثرين داخل وخارج الدولة، وهذا ليس غريباً على دولة الإمارات.

وقال جاسم فايز، مدير مدرسة حاتم الطائي بأم القيوين، إن المبادرة أثلجت صدور الطلبة وأولياء أمورهم، وكذلك أفرحت جميع المعلمين، لافتاً إلى أنها ستخفف من الضغوط على الطالب وولي أمره، وستساعد الطلاب على مواصلة الدراسة وتحفيزهم على التفوق.

وأضاف: «إن مكالمات أولياء الأمور لم تتوقف عن إدارة المدرسة، وكانت تعبر عن فرحتهم بالمبادرة»، لافتاً إلى أن هذه المبادرة ليست غريبة على القيادة الرشيدة، فدائماً تأتينا بمبادرات تفرح المواطنين والمقيمين، وتسعد القريب والبعيد، في الرخاء والشدة.