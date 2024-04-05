50 مصلى مؤقتاً للنساء في مساجد الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أكدت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، رفع جاهزيتها في مساجد الإمارة كافة، خاصة في المساجد الرئيسة بالإمارة والمناطق الحيوية، حيث تمت زيادة السعة الاستيعابية لمصليات النساء في الإمارة، من خلال المصليات المؤقتة المجاورة للمساجد، وبلغت 50 خيمة منذ بداية الشهر الفضيل، حيث تشهد هذه المساجد كثافة في إقبال المصليات. كما قامت الدائرة بتخطيط الساحات الخارجية وفرشها بالسجاد.

وأوضحت الدائرة أن فرق الصيانة المختصة التابعة للدائرة قامت بإنجاز 740 إجراء استجابة صيانة سريعة منذ بداية الشهر الفضيل لتوفير الأجواء الإيمانية، وسبل الراحة والطمأنينة والسكينة كافة للمصلين والمعتكفين.

كما خصصت الدائرة ما يزيد على 250 متطوعاً وموظفاً، بالتعاون مع مركز الشارقة للتطوع التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة في المساجد المخصصة لفعاليات قراء الشارقة وقراء الضواحي والمساجد الرئيسة، للإشراف على تنظيم عملية دخول وخروج المصلين من المساجد، كما تم تنسيق الجهود المشتركة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وغيرها من الجهات المعنية، لضمان سلامة المصلين وراحتهم.