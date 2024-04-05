«النقل المتكامل» يعلن مواعيد عمله خلال عيد الفطر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، مواعيد عمل جميع خدماته خلال عطلة عيد الفطر المبارك التي تبدأ يوم الاثنين الموافق 8 أبريل 2024 وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024، مؤكداً مجانية رسوم المواقف السطحية والتعرفة المرورية خلال العطلة.

وأوضح مركز النقل المتكامل أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال العطلة، وذلك اعتباراً يوم الاثنين الموافق 8 أبريل 2024 إلى نهاية العطلة الرسمية، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2024. إلى ذلك يمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الإلكتروني www.itc.gov.ae، وتطبيقي «درب» و«دربي» للهواتف الذكية، ومنصة «تم» للخدمات الحكومية الرقمية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.



خدمة «مواقف»

وستكون رسوم المواقف السطحية مجانية بدءاً من يوم الاثنين الموافق 8 أبريل 2024 وحتى الساعة 7:59 من صباح يوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2024. كما ستكون رسوم الوقوف في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 مجانية خلال العطلة.

وفي هذا السياق، نوه مركز النقل المتكامل إلى عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً إلى الساعة 8:00 صباح اليوم التالي.



نظام التعرفة المرورية «درب»

وأعلن مركز النقل المتكامل أن رسوم نظام التعرفة المرورية «درب» ستكون مجانية بدءاً من يوم الاثنين الموافق 8 أبريل 2024 على أن يستأنف احتساب تلك الرسوم يوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2024، في ساعات الذروة الاعتيادية.



خدمات حافلات النقل العام

أما فيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل الحافلات العامة في الإمارة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، فقد أفاد المركز بأن خدمات حافلات النقل العام الداخلية والضواحي ستعمل وفق جدول المواعيد الاعتيادية لأيام نهاية الأسبوع مع زيادة في عدد الرحلات لخدمات الضواحي حسب حجم الطلب خلال عطلة العيد.



النقل عبر المدن

وفيما يخص خدمات حافلات النقل العام عبر المدن وعبر الإمارات، فقد تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لزيادة عدد الرحلات خلال العطلة والتي تتضمن آخر أيام شهر رمضان الفضيل وأيام العيد، وذلك بما يتناسب مع حجم الطلب المتوقع خلال تلك الأيام.

أما بالنسبة لخدمتي «أبوظبي إكسبرس» وحافلة عند الطلب «أبوظبي لينك»، فستعملان من الساعة 6:00 صباحاً إلى الساعة 11:00 مساءً خلال العطلة.

وستعمل خدمة حافلات النقل الجماعي (ART) حسب جدول مواعيدها الاعتيادية من الأربعاء إلى الأحد بتواتر زمني كل 60 دقيقة.