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لانا نسيبة تجتمع مع غوتيريش

لانا نسيبة تجتمع مع غوتيريش
6 ابريل 2024 00:12

اجتمعت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مع أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، ليكون لقاءهما الأخير بصفتها المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.
وقالت بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، في حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "خلال فترة توليها منصب المندوبة الدائمة، عملت معالي السفيرة نسيبة بشكل وثيق مع الأمين العام على حزمة من أولويات السياسة الخارجية للدولة، بما يشمل الحاجة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتعزيز دور النساء والفتيات في أفغانستان، ودفع التقدم في العمل المناخي، وتعزيز التسامح والسلام والتعايش السلمي في جميع أنحاء العالم".
وأضافت البعثة "تتطلع دولة الإمارات إلى مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة، لتعزيز تعددية الأطراف والحوار الإقليمي، من أجل ترسيخ السلام والأمن الدوليين والتنمية في جميع أنحاء العالم".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
لانا زكي نسيبة
الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
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